Rosalinda Cannavò approfitta di un momento di pausa dagli impegni per parlare ai suoi fan di alcune delle difficoltà che sta attraversando e svela anche la natura di un nuovo progetto

“Eccoci qua ragazze, sono a casa di Andrea: tuta, comoda, struccata…” esordisce così Rosalinda Cannavò nella prima di una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram. L’attrice ha voluto ritagliarsi un momento di pausa dagli impegni per rifugiarsi in un luogo sicuro (come la casa del fidanzato Andrea Zenga) e parlare un poco delle difficoltà che sta vivendo. “È un momento emotivamente molto difficile, e oggi ho avuto modo di parlare con Marcella Franco, la ragazza che mi ha aiutato a realizzare il mio progetto”. Nel frattempo, attraverso il testo su schermo invita i suoi fan a parlare con una persona nella quale si ha piena fiducia.

L’attrice spiega anche come sia sbagliato chiudersi in sé stessi: parlare con qualcuno aiuta a fermare quei meccanismi di auto-sabotaggio che annichiliscono ogni tentativo di ripresa da un periodo difficile. Nonostante le difficoltà, tuttavia, Rosalinda Cannavò ha intenzione di far fruttare anche questo periodo: “Sto cercando di tirar fuori qualcosa di positivo da questi momenti buttando giù quello che poi sarà il mio libro“.

“Mi sto concedendo questa parentesi”, prosegue Rosalinda. “A volte non è semplice ricordare dei momenti difficili della nostra vita perché è come ripiombarci dentro, però posso assicurarvi che parlarne con una persona cara o piuttosto scrivere una sorta di diario, dove mettete nere su bianco i vostri pensieri, può aiutarvi”.