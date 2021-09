A dare l’annuncio è stato suo figlio Luca che scrive un messaggio d’addio per la morte del padre Aquilino Zingaretti, volato in cielo questa mattina.

Questa mattina si è spento Aquilino Zingaretti padre del noto attore Luca e per Nicola, presidente della Regione Lazio. La notizia è stata data dall’attore stesso con un lungo messaggio rivolto al padre. Il mondo dello spettacolo si stringe intorno ai famigliari con tantissimi messaggi di cordoglio per la perdita appena subita.

Il messaggio di Luca al papà Aquilino

“Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se n’è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, generi e nipoti, lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”. Con questo comunicato, Luca annuncia la morte del padre Aquilino Zingaretti con una dedica davvero toccante e dolorosa. Tanti messaggi arrivano per Aquilino, tra cui quello del senatore Bruno Astorre: “Mando un forte abbraccio a Nicola per la scomparsa del papà Aquilino. Gli siamo tutti vicini in questo momento difficile. La scomparsa di un genitore porta sempre con sé un grande dolore, a qualsiasi età. Condoglianze a lui e a tutta la famiglia Zingaretti“.