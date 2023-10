Arrivano alcune indiscrezioni sul trono classico di Uomini e Donne. A seguito delle ultime registrazioni, ci sarebbe stato l’addio al programma.

Sembra essersi conclusa l’esperienza sul trono classico di Manuela Carriero, tronista di Uomini e Donne. La donna, dopo le ultime movimentate puntate, pare aver detto addio al programma. Alcune importanti informazioni, infatti, sarebbero filtrate dopo la registrazione delle puntate ed in particolare l’ultima, andata in scena sabato 21 ottobre.

Uomini e Donne, Manuela Carriero ha lasciato il trono

Maria De Filippi

Sebbene si tratti ancora di anticipazioni e rumors, sembra proprio che qualcosa nel trono classico al femminile di Uomini e Donne sia cambiato. Pare, infatti, che Manuela Carriero abbia lasciato il suo ruolo di tronista. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la registrazione della puntata andata in scena sabato 21 ottobre e che verrà trasmessa, probabilmente, durante la prossima settimana.

Le indiscrezioni che arrivano dall’ultima registrazione, come detto, parlano dell’abbandono del trono da parte della donna che, dopo aver salutato in modo anomalo Michele, suo corteggiatore, era rimasta piuttosto delusa nonostante la presenza, tra i ragazzi che la volevano conoscere, di Carlo.

La donna, delusa e piuttosto stranite nelle ultime puntate, pare aver scelto di salutare perché non convinta dai due ragazzi. Pare che Michele sia tornato in studio per darle personalmente una lettera e questo potrebbe aver influito a far prendere tale decisione alla Carriero.

Per lei, entrambi i corteggiati non erano interessati davvero a conoscerla ma solo a farsi vedere in televisione.

A questo punto non resta che aspettare la messa in onda della puntata in questione per comprendere davvero cosa sia accaduto.

Di seguito anche un recente post Instagram del programma con la tronista impegnata nelle scorse puntate: