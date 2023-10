Una triste notizia è arrivata in queste ore: un pesante lutto ha colpito il mondo dello spettacolo. Morta a 85 anni Marzia Ubaldi.

Un pesante lutto per il mondo dello spettacolo. A 85 anni è morta Marzia Ubaldi, storica attrice e doppiatrice protagonista di tantissime fiction e serie tv tra cui I Cesaroni, Suburra e L’Allieva. A darne l’annuncio, sua figlia Emanuela Moschin attraverso un messaggio sui social.

Lutto nello spettacolo: morta Marzia Ubaldi

È morta in queste ore la nota attrice Marzia Ubaldi. La donna aveva 85 anni ed era nota al pubblico per le sue apparizioni nelle serie I Cesaroni, Suburra e Elisa di Rivombrosa ma anche L’Allieva e tante altre. L’ultimo lavoro era stato quello all’inizio del 2023 con Call My Agent.

L’attrice, nata a Milano il 2 giugno 1938, viveva a Narni, in provincia di Terni, insieme alla figlia Emanuela e ai nipoti. Proprio la figlia ha dato a triste notizia della scomparsa della madre. Sui social, Emanuela Moschin ha, infatti, scritto: “Ciao mamma…stavolta me l’hai combinata proprio grossa…il ‘chi è di scena’ è stato per te. Sono completamente svuotata…”.

Oltre ai lavori già citati de I Cesaroni, Suburra, Elisa di Rivombrosa e L’Allieva, la Ubaldi era stata protagonista in sceneggiati per la televisione come Nero Wolfe e La coscienza di Zeno.

La donna era famosa anche come doppiatrice essenso stata la voce italiana di molte e famose attrici straniere come Judi Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft, Gena Rowlands, Vanessa Redgrave, Jeanne Moreau.

Adesso il triste annuncio della sua scomparsa che ha generato, inevitabilmente, grande sgomento tra i suoi fan. Da quanto si apprende, i funerali della donna si terranno lunedì 23 ottobre alle 11 nella chiesa Madonna del Ponte a Narni.

Di seguito anche il post della figlia della compianta attrice dove è possibile leggere i vari commenti d’affetto che sono arrivati per sua madre, volto e voce molto apprezzati nel mondo dello spettacolo: