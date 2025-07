Uomini e Donne, svelate le date: ecco quando partono le nuove registrazioni

Sale l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne che dovrebbe ancora vedere sia il trono classico che quello over. Quando partono le registrazioni.

Con la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2025-2026 ci sono stati tanti cambiamenti. Non dovrebbero essercene, però, per quanto riguarda Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è confermatissimo e dovrebbe riservare importanti sorprese sia per quanto concerne il trono classico sia per quello over.

Uomini e Donne: i rumors sul trono

Gli appassionati telespettatori di Canale 5 sono già in astinenza da Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, è andato in vacanza dopo le varie scelte andate in scena fino alla fine del mese di maggio. Il programma è in pausa estiva ma presto tornerà con delle novità importanti che potrebbero coinvolgere il trono classico e quello over.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Sono tante, infatti, le possibili indiscrezioni legate ai cambiamenti del format con tanto di ipotesi legate al cambio ruolo di Gianni Sperti dopo il tentativo dello scorso anno con Tina Cipollari. A queste, ovviamente, si aggiungono le consuete voci in merito a fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici di Temptation Island che potrebbero essere “richiamati” in qualche veste proprio a UeD.

Quando partono le registrazioni: le date

Ecco perché l’attesa per la prossima annata del programma sta salendo e in questa ottica, l’esperto Lorenzo Pugnaloni, tramite alcune stories su Instagram, ha dato alcuni indizi sulla ripartenza. Pare che esistano già le prime date delle registrazioni, anche se non sono ufficiali né tantomeno confermate. Rispondendo a chi gli aveva domandato delucidazioni in merito, l’esperto ha detto: “Posso già dirvi a quando sarebbero fissate le registrazioni. 28 e 29 agosto”, ha fatto sapere. “Chiaramente, da qui ad un mese e poco più potrebbero esserci variazioni”, ha tenuto a precisare Pugnaloni.