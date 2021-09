Uomini e Donne svela i nuovi tronisti con un post su Instagram: i quattro ragazzi faranno la loro prima apparizione nella puntata di lunedì, prima della 26esima stagione.

I protagonisti della 26esima stagione Uomini e Donne sono stati svelati attraverso un post sul profilo Instagram ufficiale del programma. La partenza è prevista per lunedì 13 settembre, dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Maria De Filippi, ovviamente, farà gli onori di casa.

A far appassionare i telespettatori con le loro storie d’amore e i loro percorsi di crescita saranno Nicole, Joele, Roberta e Matteo.

Nicole ha 29 anni e vive da sola Milano, dove lavora da 10 anni come commessa in un negozio di abbigliamento. Vorrebbe trovare come compagno un ragazzo semplice, che sappia farla sentire protetta e sogna in futuro di creare una famiglia unita coma la sua.

Joele, 26enne veneto, vive invece con i suoi genitori e lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare.

Matteo vive a Roma con la sua famiglia formata dai suoi genitori e da 4 fratelli maggiori. Ha 24 anni e ha giocato professionalmente a calcio in Spagna, ma ha dovuto smettere a causa di infortuni e del Covid. In una donna sono le imperfezioni che lo conquistano e lo fanno innamorare.

Infine ecco Roberta, ragazza Romana di 21 anni laureata in Lingue e Letterature straniere. In amore ha sempre dato molto, le piacerebbe trovare un ragazzo con una forte personalità ed un carattere riconoscibile che si prenda cura di lei.