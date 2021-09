I partecipanti della prossima edizione del GF Vip confessano i loro pensieri su Instagram poche ore prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

L’inizio dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip è imminente: l’iconico reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda con la prima puntata questa sera su Canale 5.

I Vipponi partecipanti, nel frattempo, fremono all’idea di poter fare il loro ingresso nella Casa. Con un paio di video sul proprio profilo Instagram ufficiale, infatti, il GF Vip ha raccolto i loro pensieri e idee a poche ore dall’inizio dei giochi.

“Sicuramente avrò una faccia da cretino perché sarò super emozionato”, si confessa Gianmaria Antinolfi. “Ma la prima cosa che farò sarà conoscere i miei compagni d’avventura, e una volta finita la puntata, vista l’emozione, farò un grandissimo respiro.”

Aldo Montano, campione olimpico di sciabola ad Atene 2004, pare ben più rilassato: “La prima cosa che farò sarà trovare il letto migliore”, spiega alla telecamera. Poi la determinazione di Carmen Russo: “Non mi guarderò indietro, ma solo avanti per godermi questa bellissima avventura.”

Tanta confusione (o forse emozione), invece, per Tommaso Eletti, che alla domanda “Qual è la prima cosa che farai entrato in casa?” risponde con uno sbigottito “…Non ve lo so dire”.