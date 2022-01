Ecco le nuove indiscrezioni sulla puntata d’apertura del 2022 a Uomini e Donne: si comincia con i petalo rossi per la scelta di Roberta Giusti.

Oggi torna Uomini e Donne dopo la pausa delle festività natalizie. La prima puntata che apre il 2022 si apre con la scelta di Roberta Giusti ma torneranno anche gli amati protagonisti del trono over. In studio sarà presente anche Gemma Galgani pronta ad innamorarsi di nuovo.

La scelta di Roberta Giusti

Come anticipato da circa tre settimane, Roberta Giusti sceglierà Samuele Carniani. Un colpo di scena per i fan che erano già sicuri che la tronista abbandonasse il programma insieme a Luca. Dopo le ultime esterne e i comportamenti di entrami, Roberta ha deciso di uscire con il corteggiatore timido e riservato che pian piano ha fatto breccia nel suo cuore.

Rispetto alla scelta di Andrea Nicole che ha creato non poche polemiche in studio, quella dell’ultima tronista è stata tradizionale. I petali rossi sono scesi per lei e il suo Samuele, per augurare alla coppia tanta felicità e amore. I due, secondo fonti web starebbero ancora insieme. La non-scelta Luca Salatino è rimasto male della decisione di Roberta ma Maria De Filippi gli ha chiesto di salire sul trono e il corteggiatore romano ha accettato.

