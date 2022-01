Non ce la fa ad aggiudicarsi i Golden Globe 2022 il regista italiano, vinti dal film Drive my car di Ryûsuke Hamaguchi che si piazza come miglior film straniero.

Nonostante le aspettative, Paolo Sorrentino non ha vinto con il suo È stata la mano di Dio. Il miglior fil drammatico ai Golden Globe 2022 è Il potere del cane di Jane Campion, mentre il miglior film straniero è Drive my car, tratto da una storia di Murakami.

Ecco i vincitori dei Golden Globe 2022

Secondo quanto riportato da Fan Page: “Il premio come miglior film drammatico ai Golden Globe 2022 è andato a Il potere del cane, il film prodotto da Netflix e diretto da Jane Campion, che ha vinto anche il premio per la regia, mentre Kodi Smit-McPhee ha vinto come attore non protagonista. Tra i vincitori anche Rachel Zegler come migliore attrice per miglior film commedia o musical per West Side Story mentre come migliore attore nella categoria ha vinto Andrew Garfield per Tick, Tick … Boom!. Nicole Kidman ha vinto come miglior attrice per un film drammatico e Will Smith come migliore attore. Per quanto riguarda i premi per le serie tv Succession ha vinto come miglior serie drammatica, mentre Hacks ha vinto come miglior commedia, Jason Sudeikis ha vinto come miglior attore in una commedia e Jean Smart come migliore attrice. Tra i vincitori e le vincitrici anche Michael Keaton per Dopesick e Kate Winslet per Omicidio a Easttown come miglior attore e migliore attrice in miniserie e film tv”.

