Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata di oggi la conduttrice Maria De Filippi allontanerà un tronista dal programma.

Colpo di scena durante le registrazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne: secondo le anticipazioni fatte trapelare dal Vicolo delle News, infatti, Maria De Filippi deciderà di allontanare uno dei tronisti dallo studio del celebre dating show.

Il tronista in questione pare sia Joele Milan, il 26enne veneto che lavora in un’azienda alimentare come addetto al controllo della qualità dei prodotti. Joele aveva già fatto discutere di sé in precedenza, ma per motivi per diversi: durante il suo primo appuntamento in esterna si era dimostrato molto timido e impacciato, e non era riuscito a portare avanti l’uscita. In seguito scelse di provare a uscire con un’altra ragazza: la stessa con cui era già uscito l’altro tronista Matteo Fioravanti.

Ora ecco emergere l’inghippo che ha porterà dal suo allontanamento dallo studio: nel corso delle puntate precedenti, Joele aveva ballato con la corteggiatrice Ilaria. In quel momento di intimità, convinto che non lo stessero ascoltando, il tronista confida alla ragazza che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social, invitandola a ricambiare così che i due potessero sentirsi di nascosto.

Maria ha così raccolto tutte le corteggiatrici e ha fatto ascoltare la registrazione di quanto sopra, invitando infine Joele a lasciare lo studio. Poco dopo, ecco che anche Ilaria se ne va via.