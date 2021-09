Mistery Land è una delle novità di Italia 1: dalla data di inizio alle anticipazioni, tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Una delle novità del 2021 di Italia 1 è Mystery Land – La grande favola dell’ignoto, programma che può essere definito come una sorta di spin-off o di remake di Mistero e anche di Freedom. Come anche il titolo scelto per il programma lascia intuire, Mystery Land è un programma di divulgazione pseudoscientifica che mette la luce su alcuni dei più grandi misteri del nostro pianeta. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Mystery Land: i conduttori

A condurre questa prima di edizione di Mystery Land – La grande favola dell’ignoto è un coppia di presentatori: Alvin e Aurora Ramazzotti. Quest’ultima sta diventando sempre più un volto importante dei canali Mediaset: prima di Mystery Land l’abbiamo vista anche con la madre Michelle Hunziker alla conduzione di Vuoi scommettere?, segno che sulle reti Mediaset hanno deciso di puntare con decisione su di lei.

AURORA RAMAZZOTTI

Alvin è invece da molto più tempo un volto dei canali Mediaset, è stato l’inviato di diverse edizioni de L’Isola dei Famosi, ha condotto Bring The Noise e Eurogames (una sorta di remake dell’amatissimo e indimenticabile Giochi senza frontiere) e ora è stato chiamato per questa nuova avventura televisiva immerso nel mistero e nel paranormale.

Mystery Land: le puntate

Ma quando inizia Mystery Land? La prima puntata del programma è in programma lunedì 27 settembre 2021. In totale sono 6 le puntate previste per questa prima edizione del programma, che terminerà quindi lunedì 1 novembre.

Nel corso di queste sei puntate verranno raccontate storie di fantasmi, di fenomeni paranormali ma anche di alieni, di oggetti vari non identificati. E poi ancora leggende che hanno secoli di storia, che vengono tramandate di generazione in generazione: insomma, si parlerà di tutto ciò che a che fare con il mistero e con il paranormale.