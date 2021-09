Anche Rocco Siffredi cade vittima delle trame di Scherzi a Parte: per il celebre attore pornografico, ovviamente, la burla è a luci rosse.

Rocco Siffredi viene aggiunto alla lunga lista di celebrità e personaggi televisivi cadute vittime delle ingegnose (ma a volte crudeli) trappole di Scherzi a Parte. Nel corso della terza puntata del programma televisivo, andata in onda su Canale 5 domenica 26 settembre, ecco che vediamo il celebre attore pornografico disperarsi davanti alle telecamere e microfoni nascosti.

Rocco stava eseguendo delle riprese quando nota che un uomo misterioso lo sta seguendo ovunque. L’attore non da molto peso all’accaduto: dopotutto, potrebbe trattarsi di un semplice fan troppo timido per chiedergli un autografo. Dopo un po’, tuttavia, alcuni (finti) agenti di Polizia raggiungono Siffredi sul posto di lavoro e lo prendono da parte per rivelargli che quell’uomo è in realtà un veterinario specializzato in inseminazione artificiali di animali di grossa taglia. Nuovamente Rocco pare mantenere la calma, è sorpreso dall’intervento delle forze dell’ordine ma non capisce il suo ruolo all’interno della vicenda. Ebbene, in pochi istanti la placidità dell’attore hard crolla come un castello di carte: gli agenti lo informano che il veterinario ha venduto sul dark web delle provette con il suo liquido seminale.

Successivamente gli agenti organizzano un incontro tra Rocco Siffredi e il presunto truffatore. Rocco, ora visibilmente agitato, vorrebbe recuperare la provetta ed evitare così la prole indesiderata. Il truffatore, tuttavia, è molto chiaro: la merce è già stata venduta. Rocco si dispera, ma gli agenti propongono una possibile soluzione: l’attore dovrebbe semplicemente riprodurre la “prova” incriminante per poter arrestare il colpevole.

Rocco è sbigottito, e dopo diversi minuti gli viene finalmente rivelato che si trova su Scherzi a Parte. “Mia moglie non sarebbe stata contenta se avessi avuto altri figli illegittimi“, ha infine raccontato al conduttore Enrico Papi. Il video della gag è disponibile su Mediaset Play.