Arrivano importanti anticipazioni su The Crown 5: tra i personaggi che entreranno nella serie TV ci sarà anche Dodi Al-Fayed.

The Crown è una delle serie TV più amate dal pubblico e più apprezzate dalla critica, come anche il gran numero di premi ricevuti dalla quarta stagione e dai suoi protagonisti agli Emmy Awards 2021 dimostrano. Ora sta crescendo l’attesa per l’uscita delle puntate di The Crown 5, che sarà ambientata nel decennio degli anni ’90 fino ai primi anni 2000: un decennio che è contraddistinto dalla tragica morte di Lady Diana in un incidente stradale a Parigi avvenuto nella notte del 31 agosto 1997. A perdere la vita quella sera fu anche il suo compagno Dodi Al-Fayed. Proprio l’imprenditore egiziano sarà uno dei protagonisti che entreranno in scena nel corso degli episodi della quinta stagione.

The Crown 5: il cast della serie TV

Ma chi interpreterà il ruolo di Dodi Al-Fayed in The Crown 5? La risposta è Khalid Abdalla, attore britannico ma di origine egiziana, che lo si è potuto vedere all’opera anche nel film United 93, dove ha vestito i panni del pilota dirottatore dell’aereo, in Il cacciatore di aquiloni, Green Zone e Assassin’s Creed.

The Crown

Sempre per quanto riguarda il cast, a interpretare i ruoli della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo troviamo Imelda Staunton e Jonathan Pryce, che prendono il posto di Olivia Colman e Tobias Menzies. Il principe Carlo e Lady Diana in The Crown 5 saranno invece interpretati da Dominic West e da Elizabeth Debicki.

The Crown 5: le anticipazioni

Come detto in precedenza, la trama di The Crown 5 si svilupperà nel corso degli anni ’90 fino ai primi anni 2000. Secondo le indiscrezioni, ci dovrebbe essere anche la famosa intervista, rilasciata da Lady Diana nel 1995 a Panorama, in cui la Principessa del Galles scopre la relazione extraconiugale del marito con Camilla. Lo ha rivelato proprio il biografo reale Andrew Morton, che questo evento sarà il fulcro della quinta stagione dello show di Netflix.