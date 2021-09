Secondo le anticipazioni, la puntata odierna di Uomini e Donne vedrà un nuovo litigio tra Armando Incarnato e Gianni Sperti, che inasprirà ulteriormente il loro rapporto già conflittuale.

A Uomini e Donne, l’iconico dating show in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14:45 su Canale 5, abbiamo visto nascere meravigliose storie d’amore e lo sbocciare di momenti toccanti, sinceri e genuini. Di tanto in tanto, tuttavia, questo frenetico vortice di emozioni raggiunge temperature bollenti e finisce per sfociare in litigate e sfuriate tra i partecipanti. È da diversi anni, ad esempio, che assistiamo allo scambio di frecciatine velenose tra Gianni Sperti e Armando Incarnato, cavaliere partenopeo.

Le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne confermano questa animosità, tant’è che tra i due scoppierà una nuova litigata. La discussione riprende i comportamenti di Armando, che Sperti non ha mai esitato a definire ambigui, finti e scorretti nei confronti delle donne che il partenopeo frequenta. Comportamenti che probabilmente sono stati segnalati anche a Marika, la nuova conoscenza di Armando, che ha dichiarato fin da subito di non fidarsi appieno delle intenzioni del Cavaliere.

Gianni Sperti ne approfitterà per ribadire il suo giudizio, e sicuramente Armando non resterà a incassare in silenzio.