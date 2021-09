A Uomini e Donne un paio di corteggiatori hanno iniziato a frequentare Andrea Nicole, la tronista nata con sesso biologico maschile, e hanno raccontato le reazioni delle proprie famiglie a riguardo.

A Uomini e Donne cominciano a delinearsi i primi contorni di nuove storie d’amore. Ad esempio, la tronista Andrea Nicole ha già cominciato ad approfondire la conoscenza di due corteggiatori, decidendo di provare a uscire con entrambi. I ragazzi in questione, Alessandro e Ciprian, hanno poi raccontato le reazioni delle rispettive famiglie alla notizia che stavano frequentando una ragazza nata con sesso biologico maschile.

“Sono rimaste un attimo “scioccate” poiché non mi era mai successo” racconta Alessandro riferendosi alla madre e alla sorella. “È normale e comprensibile che uno rimanga un po’ spiazzato. Io a loro lo avrei detto a prescindere, siamo molto uniti, soprattutto con mia sorella. È lei quella che mi consiglia sempre. Lei mi ha detto di fare le mie scelte, come in passato. Anche lei non se lo aspettava, ma soprattutto perché è qualcosa che non senti tutti i giorni e vicino a me non c’è mai stato un caso simile.” Anche suo padre, a quanto pare, non ha avuto obiezioni: “L’ho detto a papà, pensavo peggio, è stato tranquillissimo. Mi ha detto che è una scelta che devo fare io.”

Discorso analogo per Ciprian: i suoi genitori sono semplicemente preoccupati delle chiacchiere che potrebbero girare intorno al figlio. “Ne ho parlato in famiglia, i miei sono aperti. Si preoccupano però di quello che gli altri possono dire e pensare, ma a me non me ne importa niente”, ha detto ad Andrea Nicole. “Ovviamente c’ho riflettuto, la tua storia fa un po’ paura, era inevitabile. Ma quando sei scesa da quelle scale io non ho visto niente del tuo passato, io ho visto solo te e mi sei piaciuta.”