Avete monete da un centesimo? Attenzione: potrebbe avere un valore di 7mila euro

Quasi tutti ignorano le monete da un centesimo di euro, eppure alcune hanno un valore che potrebbe superare i 7mila euro: ecco qual è.

Se vi trovate tra le mani qualche moneta da un centesimo di euro, potreste possedere un piccolo tesoro senza saperlo. Alcuni di questi spiccioli, infatti, hanno un valore non indifferente: l’ultimo esemplare è stato battuto all’asta a quasi 7mila euro. Vediamo i dettagli che trasformano la monetina in un bene da vendere o custodire.

Euro: c’è un centesimo che ha un valore di 7mila euro

Gli appassionati di monete rare sanno benissimo di cosa stiamo parlando, ma per la maggior parte della popolazione possedere un centesimo di euro equivale allo zero assoluto. Eppure, alcuni di questi spiccioli valgono una fortuna. Nello specifico, stiamo parlando di una moneta messa in circolazione nel 2002, di cui dovrebbero esistere circa cento pezzi, che deve il suo valore a un errore di conio.

Le moneta in questione, invece che avere su un lato l’immagine di Castel del Monte, costruzione eretta ad Andria (Puglia) nel 13esimo secolo per volere di Federico II di Svevia, reca la Mole Antonelliana di Torino. Questa immagine non è destinata agli spiccioli da un centesimo di euro, ma a quelle da due centesimi. Il suo valore è dato proprio da questo errore, scoperto da Bolaffi, azienda leader nella compravendita di monete.

Attualmente, queste monete da un centesimo valgono più di 7mila euro. Considerate che, nel 2013, uno di questi spiccioli è stato battuto all’asta per 6.600 euro.

Come deve essere la moneta da un centesimo di euro?

Per avere un valore da 7mila euro, la moneta da un centesimo deve avere su un lato l’immagine della Mole Antonelliana di Torino e sull’altra la cifra che rappresenta, ossia l’uno. Pertanto, non deve avere il tradizionale Castel del Monte. Ovviamente, affinché rappresenti un vero tesoro lo stato di conservazione deve essere perfetto.