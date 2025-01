Significato del nome Rebecca: origini, caratteristiche e onomastico 

Rebecca è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Rebecca è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : colei che unisce

: colei che unisce Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 23 settembre

: 23 settembre Varianti: Rebekah (inglese), Rebeca (spagnolo), Rébecca (francese), Rebekka (tedesco), Rivka (ebraico)

Origini e significato del nome Rebecca

Il nome Rebecca deriva dal termine ebraico “Rivqah”, che significa “legare”, “unire” o “incatenare”. Il suo significato può quindi essere inteso come “colei che lega o unisce”. Nella Bibbia Rebecca ha un’importanza centrale: è il nome della moglie di Isacco e madre di Giacobbe ed Esaù, donna nota per la bellezza e la sua saggezza, ma anche per la sua astuzia e determinazione.

Onomastico e diffusione del nome Rebecca

Secondo la tradizione cristiana, l’onomastico do chi porta questo nome si festeggia il 23 settembre, in onore di Rebecca, moglie di Isacco e madre di Giacobbe ed Esaù. In alternativa può essere celebrato il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, insieme agli altri antenati di Cristo nell’Antico Testamento.

Per quanto riguarda la sua diffusione, Rebecca non è un nome molto popolare in Italia. Infatti, nonostante le sue antiche radici e la sua importanza nella Bibbia, secondo l’Istat nel 2020 erano solo poco più di 10.000 le donne che portavano questo nome. Rebecca è quindi perfetto per i neogenitori che cercano per la propria bambina un nome ricco di significato ma al tempo stesso originale.

Caratteristiche e curiosità sul nome Rebecca

I genitori che sceglieranno di battezzare la propria figlia con il nome Rebecca possono aspettarsi una personalità forte e distinta. Si tratta di un nome che evoca caratteristiche quali l’impulsività, l’espansività e una marcata socievolezza. Le ragazze e le donne chiamate Rebecca si distinguono per la loro energia vitale, la loro indipendenza e il rifiuto di qualsiasi forma di vincolo o autorità.

Dal punto di vista lavorativo, Rebecca tenderà a prediligere la libera professione, ma può avere successo anche in ambienti che le permettano di sviluppare la sua creatività e nelle professioni legate al mondo dell’infanzia.

In linea con queste qualità, il segno zodiacale dell’Ariete e il colore rosso sono spesso associati a questo nome, sottolineando il temperamento appassionato e combattivo. La pietra portafortuna per chi porta questo nome è l’agata, simbolo di forza, mentre il numero associato è il 3, cifra che rappresenta la completezza e la perfezione.

Personaggi famosi con il nome Rebecca

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Rebecca: