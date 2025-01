L’attesa è quasi finita: ecco quando escono i testi di Sanremo 2025

Quando escono i testi dei brani del Festival di Sanremo 2025? Scopriamo qual è la data che dobbiamo segnare in agenda.

Il Festival di Sanremo va in onda dall’11 al 15 febbraio 2025, ma i testi usciranno qualche settimana prima. Parliamo di trenta canzoni inedite, che gli artisti in gara hanno scelto appositamente per salire sul palco dell’Ariston. Vediamo quando escono e cosa dobbiamo aspettarci dai brani che, in un modo o nell’altro, domineranno le classifiche dei prossimi 365 giorni.

Quando escono i testi dei brani di Sanremo 2025?

Come vuole la tradizione, i testi dei brani in gara al Festival di Sanremo vengono resi pubblici qualche giorno prima della messa in onda. L’edizione 2025 della kermesse musicale più importante d’Italia verrà trasmessa in diretta su Rai1 dall’11 al 15 febbraio, con la conduzione di Carlo Conti, erede di Amadeus che ha avuto il timone in mano per le ultime cinque stagioni.

I testi delle canzoni di Sanremo 2025 saranno disponibili a partire dal 20 gennaio, con la pubblicazione in esclusiva sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Da questa data in poi, i brani si potranno leggere anche sui tanti siti che si occupano di musica e lifestyle oppure sui canali ufficiali degli artisti in gara al Festival.

Il 20 gennaio è una data importante anche per un altro motivo: è in questo giorno che giornalisti e critici musicali avranno la possibilità di ascoltare in anteprima tutte le canzoni di Sanremo 2025. I loro giudizi sono molto attesi perché, in modo positivo o negativo, anticipano quello che sarà l’andamento della kermesse.

Festival di Sanremo 2025: i cantanti e i titoli delle canzoni

In attesa di leggere i brani di Sanremo 2025, elenchiamo gli artisti e i titoli delle canzoni che gareggeranno al Festival: