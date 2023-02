Qual è il significato di Un’avventura di Lucio Battisti? La canzone segna la sua prima e unica partecipazione al Festival di Sanremo.

Un’avventura di Lucio Battisti non è solo una delle canzoni italiane più famose di sempre, ma è anche quella più reinterpretata da artisti di ogni nazionalità. Il significato del brano si coglie fin dalle prime strofe: scopriamolo insieme al testo.

Un’avventura di Lucio Battisti: il significato della canzone

Correva l’anno 1969 quando un giovane Lucio Battisti si presentò per la prima e ultima volta al Festival di Sanremo con la canzone Un’avventura. Il brano, scritto in collaborazione con Mogol, ha avuto un enorme successo, tanto da essere diventato un classico della musica italiana anche all’estero. Reinterpretato da tanti artisti, compreso Gianni Morandi nel corso di Sanremo 2023, il pezzo parla di una storia d’amore che nasce in estate.

“Non sarà un’avventura

Questo amore è fatto solo di poesia

Tu sei mia, tu sei mia“.

Generalmente, le relazioni che sbocciano durante la stagione calda sono destinate a finire con l’arrivo di settembre. Eppure, il protagonista della canzone giura che per lui e la sua amata non sarà così. Non si tratta di una semplice promessa, “ma è quel che sarà“.

“Non è un fuoco che col vento può morire

Ma vivrà quanto il mondo

Fino a quando gli occhi miei

Avran luce per guardare gli occhi tuoi“.

Con Un’avventura, Lucio Battisti dichiara il suo folle amore all’amata, sottolineando che il sentimento che prova nasce “in fondo all’anima” e durerà “domani e sempre“.

Ecco il video di Un’avventura di Lucio Battisti:

Un’avventura: il testo della canzone

Non sarà un’avventura

Non può essere soltanto una primavera

Questo amore non è una stella…

