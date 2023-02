La residenza di Gianni Morandi si trova in provincia di Bologna! Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua immensa residenza.

Gianni Morandi è un conduttore, attore e cantante italiano; nel 2000 si è trasferito con sua moglie Anna a San Lazzaro di Savena. La coppia si è innamorata subito della magione non appena l’ha vista e i due hanno deciso così di acquistarla e ristrutturarla insieme.

La casa è molto semplice, immersa nel verde, con un grosso giardino esterno che comprende anche l’orto personalmente curato da Gianni. La villa è ampia e spaziosa, con stanze molto luminose, calde e accoglienti. Ma scopriamone di più: andiamo al suo interno a farci un giro!

Dove vive Gianni Morandi: la casa del cantante

La magione di Gianni e Anna era una vecchia dimora da caccia ormai abbandonata, e si trova all’interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi. Gianni è molto legato a Bologna e alla sua cultura, che ha voluto rispettare durante la ristrutturazione.

Morandi, inoltre, è molto appassionato di arte culinaria, infatti nella sua magione uno dei punti forti è proprio la cucina; questa stanza è molto grossa, luminosa e super attrezzata!

L’elemento principale della cucina è una grossa isola centrale interamente in acciaio in contrasto con un tavolo in legno dallo stile rustico. I colori dominanti sono quelli chiari, dai mobili alle pareti che ospitano ripiani pieni di spezie.

Dopo una giornata di lavoro, il cantante adora rilassarsi nel salotto leggendosi un buon libro seduto su una poltrona in tessuto nero; il soggiorno è il luogo dove si trova un forte contrasto fra i colori, dai divani scuri fino ad arrivare al pavimento in legno chiaro.

Come possiamo notare nella foto, alle spalle di Gianni troviamo una grossa libreria piena di cd e libri; la lettura e la musica però non sono gli unici passatempi della coppia, infatti i due adorano il giardinaggio! Ecco spiegato lo stupendo orto, dal quale Morandi raccoglie sempre frutta e verdura di stagione per i suoi deliziosi piatti.

E non finisce qui! La coppia adora far colazione insieme nel loro splendido terrazzo, immancabilmente curato e ornato da piante. Questo spazio è uno dei luoghi più incantevoli dell’intera abitazione, dove si può vivere una sensazione di pura magia che regala la vista durante il tramonto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG