Servizio civile 2023: come fare domanda e quanto si guadagna facendo servizio volontario retribuito per diversi settori.

Anche nel 2023 è possibile fare domanda per il Servizio civile universale, ossia il lavoro volontario retribuito in diversi settori sia in Italia che all’estero. Il bando per il biennio in corso, 2023/2024, è attivo in queste ore, fino alle 14 di venerdì 10 febbraio. Se sei interessato, ti starai chiedendo come fare domanda, quanto si guadagna e tutte le informazioni necessarie per poter comprendere se possa fare al caso tuo o meno. Scopriamo insieme tutto ciò che bisogna sapere sul bando attuale e quali sono i metodi per poter inviare la propria candidatura.

Come fare domanda per il Servizio civile 2023

Il Servizio civile in Italia dà l’opportunità di lavorare e fare esperienze su progetti di varia natura in diversi ambiti, dalla riqualificazione urbana alla valorizzazione del patrimonio e artistico, dalla protezione civile al turismo sostenibile e sociale, fino ad arrivare alla promozione della pace, all’agricoltura sociale, al sostengo delle comunità italiane all’estero e così via.

Donna lavoro al portatile

Il bando è attivo fino a venerdì 10 febbraio alle ore 14 e saranno selezionati 71550 operatori volontari, di cui 1192 impiegati all’estero. I progetti avranno durata dagli 8 ai 12 mesi, per una quantità di impegno fissa: 25 ore a settimana per la gran parte dei progetti che saranno attivati. Il servizio sarà svolto su cinque o sei giorni a settimana a partire dal 2023, con inizio limite, per quest’anno, fissato al 21 settembre 2023.

Può fare domanda chiunque risponda a determinati requisiti: età tra i 18 e i 28 anni, cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell’Unione europea (in questo caso con soggiorno regolare in Italia). Si può fare richiesta di partecipazione per un solo progetto. In caso di domanda plurima si verrà automaticamente esclusi. Non possono partecipare al Servizio civile chi lo abbia già svolto in passato, a meno che non lo abbia fatto nel 2020/21 e abbia subito la sospensione prima dei sei mesi causa Covid. Sono ovviamente esclusi da ogni progetto i candidati che abbiano ricevuto una condanna, anche non definitiva, a più di un anno di carcere per delitto non colposo.

La domanda va presentata necessariamente per via telematica. Per farlo è necessario fare accesso alla pagina ufficiale del Servizio civile 2023 utilizzando il proprio SPID. La lista dei progetti è consultabile sempre sul sito ufficiale.

Quanto si guadagna con il Servizio civile?

Gli operatori selezionati firmeranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, ente pubblico del governo italiano. L’accordo prevede un assegno mensile fisso di 444,30 euro al mese. Tale somma può aumentare in base all’andamento dell’inflazione, secondo le certificazioni dell’ISTAT.

Per i volontari residenti in un Comune diverso da quello in cui si svolge il Servizio è possibile un rimborso dei viaggi di andata e ritorno, a condizione che il mezzo utilizzato sia il più economico tra quelli disponibili (a prescindere dalla tipologia di mezzo).

