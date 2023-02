Qual è il significato di Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani? La canzone utilizza la metafora del viaggio per parlare del suicidio.

Nel corso della sua carriera, Gianluca Grignani ha regalato ai fan tante canzoni da pelle d’oca. Tra queste c’è Destinazione Paradiso, il brano che lo ha fatto conoscere dall’Italia fino all’America Latina. Il significato è estremamente delicato: tramite la metafora del viaggio, l’artista parla del suicidio.

Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani: il significato della canzone

Destinazione Paradiso è la canzone che ha reso Gianluca Grignani uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano e non. Artista dall’animo ribelle, spesso criticato per i suoi atteggiamenti e raramente per i brani che regala ai fan, è con questo pezzo che si è presentato per la prima volta nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo del 1995. La classifica non lo gratificò – si posizionò solo al sesto posto – ma fu comunque un enorme successo. Il singolo ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo apprezzamenti anche in America Latina.

“In questo girotondo d’anime

Chi si volta è perso e resta qua

Lo so per certo amico“.

Grignani ha scritto questa canzone dopo la morte della fidanzata, per cui nel testo è racchiuso tutto il dolore che ha vissuto in quel periodo. Non a caso, sottolinea: “c’è un mondo che va avanti anche se, se tu non ci sei più“.

“C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

E vi saluto a tutti e salto su

Prendo il treno e non ci penso più“.

La metafora del viaggio è usata dall’artista per parlare del suicidio. Il treno conduce in Paradiso, ma non c’è nessun ritorno. Smarrimento, nostalgia, tristezza, emozioni che Gianluca smette di provare solo quando raggiunge il suo posto sul convoglio e la fidanzata è seduta al suo fianco, pronta ad annunciargli la meta.

Ecco il video di Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani:

Destinazione Paradiso: il testo della canzone

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG