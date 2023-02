Non avete ancora deciso cosa fare a San Valentino? Ecco alcune idee romantiche e originali da prendere in considerazione.

San Valentino è la festa più attesa dagli innamorati per trascorrere una giornata, o almeno una serata, all’insegna del romanticismo. Festeggiare con una cena a lume di candela in un ristorante qualunque è sicuramente un’idea romantica, ma ci sono anche mille altri modi per festeggiarlo al meglio. Cosa fare a San Valentino per festeggiare in modo romantico ma originale? Ecco qualche suggerimento!

Cosa fare a San Valentino in coppia

Coppia

–Una cena romantica al ristorante. Tutti abbiamo un ristorante del cuore. Prenotare un tavolo è sicuramente una buona idea. Anche i locali etnici vanno benissimo: tutto si basa su ciò che amate voi due.

–Un giorno alle terme. Siete entrambi molto stressati? A San Valentino regalatevi una giornata all’insegna del benessere alle terme o in una Spa. Magari scegliete un hotel che offra questi servizi, così potrete a restare anche per la notte o per tutto il fine settimana.

–Cinema. Andare al cinema a San Valentino può sembrare banale, ma non lo è se invece del classico film romantico andate a vedere un thriller o meglio ancora un horror. Le scene più paurose saranno un’ottima scusa per avvicinarvi e abbracciarvi forte!

–Week-end a sorpresa. Se potete permettervi qualche giorno di ferie, organizzate un week-end in qualche città romantica, ad esempio Parigi o Venezia. Tenete il segreto per voi e svelatelo solo il giorno prima di partire, sarà una sorpresa graditissima.

–Tramonto in spiaggia. Non c’è nulla di più romantico del mare d’inverno. Aspettate il tramonto in spiaggia, poi accendete un falò e fate un picnic.

San Valentino a casa? Ecco cosa fare

Anche restare a casa può essere un modo interessante per passare una serata romantica a San Valentino. Ecco qualche idea per una serata romantica fai da te!

–Addobba la casa, rendendo l’atmosfera romantica e avvolgente. Pensa a un centrotavola romantico, accendi candele profumate, spargi cuoricini di carta… insomma, dai spazio alla tua creatività!

–Mettiti alla prova in cucina. Pensate a cosa cucinare, la scelta di inserire cibi afrodisiaci o meno spetta solo a te che sei ai fornelli. Pensa magari al piatto preferito della persona che ami e cucinalo, sarà apprezzatissimo. Se non siete capaci di cucinare, non importa… anche il cibo d’asporto può essere romantico!

–La musica aiuta l’atmosfera. Si sa, la musica ha poteri incredibili. Prepara una playlist, non deve per forza essere romantica, basta che rispecchi i vostri gusti (anche perché non a tutti piacciono le canzoni d’amore mielose).

–Creatività per la consegna dei regali. Trova un modo creativo per consegnare il regalo che hai scelto. Puoi pensare ad una caccia al tesoro, oppure, se è una persona molto curiosa, organizza un gioco a Matrioska. Subito impazzirà, ma dopo sarà divertente vedere la reazione al regalo.

–Non dimenticate di spegnere i cellulari! Il mondo non si ferma se voi vi isolate, dunque spegnete entrambi il cellulare. Vi aiuterà a star tranquilli e a godervi la serata, qualsiasi cosa decidiate di fare. Poi, non è proprio carino stare con la persona amata e rimanere incollati al cellulare!

coppia bacio stelle luminose capodanno

Cosa fare a San Valentino se piove

Se si è sfortunati, il 14 febbraio il meteo non è clemente e ci si ritrova con una giornata di pioggia. Si può stare a casa e provare le idee scritte più su, altrimenti ecco altre 2 idee che possono fare al caso vostro.

–Maratona di film. Con il tempo brutto si può optare per una giornata relax sul divano, scegliendo diversi film romantici, oppure no, da vedere in coppia.

–Giochi da tavolo. Se siete amanti dei giochi, potete divertirvi giocando ad alcuni, in particolare alcuni sono fantastici da giocare in coppia. Ad esempio Taboo è perfetto!

Cosa fare a San Valentino da single

Ovviamente non tutti hanno un partner con cui condividere le cose e le esperienze, ma anche per loro si può passare un San Valentino ottimo, anche se non romantico. Ecco 3 idee da cui prendere spunto.

–Frasi contro San Valentino. Se proprio siete contrari alla festa degli innamorati, ci sono delle frasi ironiche e cattivelle che si possono cercare e mandare ai vostri amici per farvi due risate.

–Passare una serata con le amiche. Si può sempre stare in compagnia con le amiche che non sono fidanzate. Si può andare a fare aperitivo insieme e parlare, e dopo andare magari a ballare.

–Organizzare una festa. Se non ci si vuole deprimere per l’assenza di un partner, perché non organizzare una bella festa a casa propria, invitando gli amici passando del tempo insieme divertendosi.

