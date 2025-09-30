“Ultimo? Ecco il nostro vero rapporto”: la rivelazione di un big della musica

Interessante retroscena rivelato in queste ore a proposito di Ultimo e del suo rapporto con un big della musica italiana: Renato Zero.

Nel panorama musicale italiano, sicuramente, gli ultimi anno hanno portato l’artista romano, Ultimo, ad essere tra i più apprezzati in assoluto tanto da diventare un vero e proprio personaggio seguitissimo anche per la sua vita privata e la relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo. Ma proprio a proposito del suo vissuto, ecco che un big della canzone italiana come Renato Zero abbia svelato in queste ore un particolare retroscena sul suo rapporto con il giovane artista.

Renato Zero tra giovani artisti e Sanremo

In occasione della presentazione del suo ultimo progetto musicale, ‘L’OraZero’, attesissimo album di inediti in uscita il 3 ottobre per Tattica, Renato Zero ha avuto modo di parlare della sua carriera ma anche di quello che offre attualmente il panorama musicale italiano. Sui giovani artisti, l’uomo si è detto “abbastanza ottimista”.

Passaggio anche su Sanremo: “Sono un po’ diffidente, si fa una scelta troppo spericolata nel voler assegnare delle posizioni ad artisti che vengono scelti in base ai social. Bisogna avere coraggio e riprendere il discorso del pop, del rock, del rap: un Sanremo che tenga tutto che c’è posto per tutti”, ha detto. “E poi vorremmo che questa cosa qui ci porti in circolazione i nuovi Gino Paoli, Tenco. Se vogliamo riottenere certi risultati dobbiamo stare attenti a non lasciare a casa nessuno e fare una selezione con un ventaglio più generoso”.

Il rapporto con Ultimo

Se si parla di giovani artisti, anche se in questo caso il cantante in questione è ormai affermatissimo, ecco Zero fare un passaggio su Ultimo. Il buon Renato, infatti, è un caro amico della madre dell’artista romano: “Lei è una mia amica, proprio dai tempi dei tempi”, ha detto Zero sull’argomento le cui parole sono state riprese da Today. “Poi lei si è fidanzata e sposata, ha fatto tre ragazzi e uno di questi è Ultimo. Quindi potete immaginare, è cresciuto a pane e Renato. A me questo ha fatto molto piacere, è come un nipote acquisito. Se scrivesse un brano per me? Magari, però secondo me ha un po’ di soggezione”, ha detto col sorriso.