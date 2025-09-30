Giulia Salemi pronta per Pechino Express: “Costantino? Ecco il nostro rapporto”

Scelta come inviata per la nuova edizione di Pechino Express, Giulia Salemi ha raccontato tutte le proprie emozioni e non solo.

Dopo l’annuncio delle prime coppie ufficiali che prenderanno parte alla nuova stagione di Pechino Express, ecco Giulia Salemi, scelta nel team degli inviati insieme a Guido Meda e Lillo, spiegare tutta la propria gioia per questa nuova avventura che la vedrà protagonista. Intervistata da SuperGuida Tv, la bella Giulia ha svelato anche come abbia reagito il suo compagno, Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi pronta per Pechino Express

“Sono ufficialmente una delle inviate di questa edizione di Pechino Express”, ha detto con un pizzico di incredulità Giulia Salemi a SuperGuida Tv. “Sono molto felice e molto emozionata perché sono stata concorrente nel lontano 2015 con mia mamma, che mi ha messo a dura prova”. Ricordando poi la sua esperienza passata: “È stata, io lo dico sempre, l’esperienza più bella della mia vita ed essere stata scelta da Sky e da Banijay Italia per essere qua e per ricoprire questo ruolo importante mi rende veramente pieno di orgoglio e di felicità”.

Giulia Salemi

Tra i vari passaggi dell’intervista, la Salemi ha anche raccontato come abbia reagito il suo compagno, Pierpaolo Pretelli, anche lui reduce da un’esperienza simile ma a L’Isola dei Famosi 2025 come inviato: “Pier, come sempre mi sostiene. Come io l’ho sostenuto nella sua avventura lontano da casa, ora tocca a me e quindi la cosa bella nostra è che ci supportiamo l’un l’altro“.

Il rapporto con Costantino della Gherardesca

Giulia ha poi avuto una menzione speciale per Costantino della Gherardesca, confermatissimo al timone della trasmissione: “Con Costantino abbiamo un bellissimo rapporto da sempre, quindi che dire, gratitudine estrema”, ha detto la Salemi. “Una nuova avventura, anche perché io che sono così attiva sui social, finalmente farò dieci giorni di social detox”.