La “minaccia” della Celentano agli allievi di Amici: tutte le regole da rispettare

Nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e solita Alessandra Celentano. La maestra ha dettato le regole agli allievi della classe.

Come ogni anno ad Amici, la maestra Alessandra Celentano deve mettere alcune cose in chiaro con gli allievi. Dopo aver parlato dei rapporti che devono esserci appunto tra professori e studenti, ecco la Cele mettere in chiaro anche le regole obbligatorie da seguire. Come sempre, il pensiero della donna è andato sulla serietà e il rigore.

Alessandra Celentano: il buongiorno alla classe di Amici

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5 di Amici Di Maria De Filippi, la professoressa Alessandra Celentano si è resa protagonista di un particolare “buongiorno” dato all’intera classe di studenti della nuova edizione del talent. La prof ha dato la sveglia alle 7 del mattino, comunicando a tutti di attenderli in palestra entro 12 minuti.

Alessandra Celentano – www.donnaglamour.it

Fin da subito, la maestra ha fatto capire che l’essere entrati nel talent voglia dire tanto. L’occasione per i ragazzi deve essere sfruttata ma, allo stesso tempo, occorre non dimenticare mai di essere all’interno di una scuola dove esistono delle regole da rispettare e che, soprattutto, lei intende far rispettare.

Le regole da seguire: la “minaccia”

La Cele ha radunato, come detto, tutti gli allievi in palestra e ha subito dato loro alcune spiegazioni. In particolare le regole da dover rispettare: “In questa scuola vi dovete svegliare. Dovete capire che qui non c’è niente di facile. La scuola di Amici è molto faticosa, sotto tutti i punti di vista. Voi non dovete fare altro che il vostro lavoro: raggiungere obiettivi, essere disciplinati, educati, essere responsabili, puntuali, precisi, puliti, ordinati […]. Sappiate che io non mi occupo solo dei miei allievi ma mi occupo di tutti gli allievi della scuola. Non ne faccio passare una“, ha sentenziato la maestra quasi “minacciando”, si fa per dire, i ragazzi. Staremo a vedere se le regole della Celentano verranno seguite.