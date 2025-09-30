“Posso sembrare antipatico”: ad Amici è tempo confessioni

Primi momenti di confronto ad Amici con i nuovi alunni della scuola più seguita d’Italia. Pierpaolo ha deciso di confidarsi.

Una nuova edizione di Amici è iniziata e al netto delle voci relative ai giudici del Serale, ancora molto lontano, ecco che la classe di allievi si sta piano piano conoscendo. In queste ore, nel corso del daytime, ampio spazio è stato dato a Pierpaolo che dopo aver gioito con la mamma per la maglia ottenuta si è confessato con i compagni.

Amici, Pierpaolo conquista la maglia

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5 di Amici c’è stato modo di vedere in che maniera Pierpaolo ha esultato per aver ottenuto la maglia della classe del talent. Il ragazzo, ballerino, in collegamento con sua madre, si è commosso e ha ricevuto anche alcuni consigli dalla donna su come affrontare questa esperienza.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Quasi in lacrime, il giovane ha detto: “Ce l’ho fatta mamma”, facendo riferimento alla maglia indossata. “Che bello amore mio, bravissimo. Siamo orgogliosissimi di te”, ha risposto la donna prima di dare un consiglio al figlio. “Mi raccomando devi essere sempre te stesso”.

La confidenze ai compagni

A quanto pare, il consiglio della mamma ha colpito nel profondo Pierpaolo che poco dopo è stato protagonista di alcune confidenze in casetta con gli altri compagni. Il giovane ha detto: “Forse non mi apro tanto con le persone. Magari posso sembrare antipatico… No, perché mi dispiace che poi uno si fa il pensiero. Non lo so ragazzi. Io penso sempre tutto. La mia fidanzata mi ha detto di essere forte e mi ha distrutto, in positivo […]. Quando vuoi essere una cosa ma non lo sei. La mia paura ora? Non lo so. Forse vorrei un rapporto con voi che io non riesco ad instaurare”. Parole che hanno visto la reazione di tutto il gruppo che si è stretto in un super abbraccio.