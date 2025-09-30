“Fingono”: bufera per la prima ‘ship’ al Grande Fratello

Potrebbe esserci del tenero tra due concorrenti del Grande Fratello ma il loro feeling ha già destato diversi dubbi. Dentro e fuori dalla Casa.

Non solo la prima lite inaspettata, al Grande Fratello, a quanto pare, è già tempo di “ship”. Ebbene sì, perchè dopo poche ore, sembra proprio che tra due concorrenti si siano avvicinati parecchio suscitando diverse reazioni, non certo del tutto positive, sia tra gli altri inquilini che nel pubblico che segue da casa che si è riversato sui social commentare.

Grande Fratello: la prima “ship”

Il Grande Fratello di Simona Ventura è iniziato col botto. Tantissimi telespettatori aspettavano con ansia l’avvio del reality show con Super Simo e la prima puntata non ha deluso. A quanto pare, anche le prime ore nella Casa hanno già fornito diversi spunti per gli appassionati. Da una lite fino a quella che potrebbe diventare, forse, la prima “storia“.

Dopo poche ore dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, infatti, due concorrenti hanno subito mostrato un feeling particolare. Di chi si tratta? Di Giulio e Benedetta che si sono, apparentemente, piaciuti a primo impatto. I due si sono avvicinati e hanno dato modo di parlare, nella Casa ma anche fuori…

I dubbi e le reazioni

Se sui social qualcuno parla già di “ship”, diverso il discorso all’interno del reality. Dopo la diretta della prima puntata del GF, infatti, alcuni concorrenti che hanno notato il feeling tra Giulio e Benedetta hanno avuto da ridire. In giardino, Matteo Jonas si è confrontato con Simone e Giulia: “Alcuni un po’ subdoli, forse azzardato. Anche questa cosa di iniziare subito sto contatto immediato. Per me è una strategia, una cosa che subito scatta la scintilla”.

Simone, dal canto suo, ha risposto: “Può essere strategia come no. Io per come sono fatto non sono con l’idea di baciare tutte. Se capita bene ma dev’essere una cosa vera”. Anche alcuni fan social e telespettatori hanno, per il momento, etichettato la ship come “finta” e “strategica”. Staremo a vedere se sarà davvero così o meno.