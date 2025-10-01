Grande Fratello: concorrente si dichiara single ma spunta il flirt con un ex di Temptation Island

Grazia del Grande Fratello si dice single, ma spuntano voci su un legame con Raul di Temptation Island. Le ultime indiscrezioni.

Durante la sua presentazione ufficiale al Grande Fratello, la nuova concorrente Grazia Kendi ha dichiarato davanti alle telecamere di essere single. Una confessione che, almeno all’apparenza, non avrebbe nulla di sorprendente, se non fosse che nelle ultime ore sono emersi gossip contrastanti che rimettono tutto in discussione. L’indiscrezione arriva direttamente da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter “Chicchi di Gossip” ha lasciato intendere che il cuore della giovane non sarebbe del tutto libero. Ma scopriamo tutti i dettagli.

I racconti di Grazia dentro la Casa

Grazia ha già attirato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello. Parlando con altri concorrenti come Simone De Bianchi e Francesco Rana, Grazia ha raccontato di una relazione finita sei mesi fa dopo tre anni intensi: “Ci siamo lasciati sei mesi fa, è un argomento doloroso. Io ero davvero innamoratissima e sognavo di avere un figlio biondo con lui“.

In un’altra occasione, sempre all’interno della Casa, ha confidato di aver avuto una storia con un ragazzo pugliese conosciuto a Malta, dove entrambi lavoravano nello stesso ristorante: “Ci siamo lasciati insieme di comune accordo“.

Queste parole hanno fatto pensare a un passato sentimentale complesso, ma sempre chiuso in maniera definitiva. Tuttavia, la versione di Grazia non sembra convincere tutti, soprattutto dopo le rivelazioni esterne che stanno circolando.

Il presunto legame con Raul di Temptation Island

Secondo quanto riportato da Parpiglia, infatti, la venticinquenne originaria di Grosseto potrebbe avere un rapporto speciale con Raul Dumitras, ex protagonista di Temptation Island, dove aveva partecipato insieme all’allora fidanzata Martina De Ioannon.

L’esperto di gossip ha sollevato dubbi sull’effettiva situazione sentimentale della concorrente: “Che Grazia Kendi abbia volutamente omesso agli autori questa relazione? O – molto più probabilmente – hanno avuto solo un flirt che non ha lasciato alcuno strascico?”.

Per ora Grazia continua a dichiararsi single davanti ai compagni di avventura e al pubblico, ma la questione potrebbe diventare presto tema centrale in puntata.