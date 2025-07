Ultimo e Jacqueline: il nuovo video dolcissimo con il piccolo Enea

Momento tenerezza a casa di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo con una clip con tanto di dedica per il loro piccolo Enea.

Non solo la tenera foto con dedica a sua madre. Adesso un altro momento di dolcezza ha incantato i fan di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: la coppia ha condiviso sui social un video intimo e commovente con il loro primogenito, Enea, nato esattamente otto mesi fa, il 30 novembre 2024. Mamma Jacqueline non ha fatto mancare una didascalia davvero molto dolce.

Ultimo e Jacqueline: il video di Enea

Nel video, pubblicato su Instagram da Jacqueline, si vede la giovane mamma mentre abbraccia e coccola il bambino con tenerezza e affetto. Un momento semplice, ma ricco di significato, che ha subito conquistato i cuori dei follower. A rendere ancora più speciale il contenuto è la didascalia dolce con cui la ragazza ha scelto di accompagnare alla clip.

Jacqueline Luna Di Giacomo – www.donnaglamour.it

Mamma Jacqueline, infatti, ha deciso di scrivere con il cuore in mano: “Gli 8 mesi più veloci della mia vita. I love being your Mama“. Una frase che racconta tutto l’amore e la sorpresa di un’esperienza che cambia profondamente la vita.

Una prova di amore

Jacqueline, figlia della showgirl Heather Parisi, ha scelto sin dall’inizio di condividere alcuni scorci della sua maternità con autenticità e delicatezza, mostrando il lato più vero del diventare madre. Enea, nato a New York, è diventato il centro del mondo per lei e per Ultimo, che aveva annunciato la sua nascita con una dedica emozionante: “La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto.”

Nonostante le voci su un possibile allontanamento tra i due, per altro smentite a più riprese dai fatti e dalle dediche reciproche, il video condiviso oggi appare come un segnale chiaro: il legame familiare è saldo, profondo e pieno d’amore. Nel silenzio delle parole e nella dolcezza di un abbraccio, il cantautore romano e la sua dolce metà raccontano una felicità fatta di piccole cose, come gli occhi di un bambino che cresce amato. Un filmato che, sicuramente, vale più di mille dichiarazioni.