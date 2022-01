Gli Ugg sono pronti a restare anche in questa primavera, con i nuovi modelli primavera/estate 2022. Indossati da Cher.

La battaglia degli Ugg sembra promettere di accendersi sempre di più, tra chi in inverno decide di non farne a meno e chi invece li disapprova in pieno. Innegabile è tuttavia che questi stivali scamosciati senza dubbio ultra comfy, dal 1978 ad oggi sono riuscite a farsi strada passo dopo passo, al punto da essersi guadagnati anche l’appellativo di cool dal momento che anche star e influencer hanno iniziato ad indossarli.

Sfidiamo anche voi a non confessarci che nella vostra scarpiera ne avete incluso almeno un modello, e chissà che non cederete anche alla versione primaverile. Sì, perché il marchio ha pensato anche a quelli.

Gli Ugg della primavera/estate 2022: la nuova campagna con Cher protagonista

In una tranquilla e meditativa giornata nella sua meravigliosa villa di Malibu, tra qualche film, un morbido gatto da coccolare e una chiacchierata con la madre, Cher è la protagonista della nuova campagna primavera/estate 2022 di Ugg, che ha deciso dopo gli influencer, di far indossare gli iconici stivali ad una serie di icone senza tempo, realizzando la serie Feel.

La giornata qualunque e di pausa dal mondo e dalla vita frenetica, viene associata al comfort degli Ugg, che Cher indossa in un momento di stasi, e di riflessione felice sui momenti più belli della sua carriera e della sua esistenza, un look pratico e comodo, che ancora sembra essere di questi tempi il più sfoggiato e prediletto.

Agli Ugg quindi si aggiunge adesso un vero e proprio concetto di lifestyle, un plus che sicuramente contribuisce a donare a questi stivali tanto amati quanto odiati, una magia allure che parte proprio dal significato di essere icone: “Essere un’icona significa avere la libertà e il coraggio di esplorare il proprio viaggio e la propria individualità”, ha spiegato il direttore senior della comunicazione di Ugg, Lindsey Dicola Dashoff.

La collezione primaverile 2022: dai Classic Mini alle ciabatte Coquette

La sincerità, questo mettersi a nudo delle icone, non solo di Cher ma prima di lei anche della top model Iman, della giornalista di moda Andrè Leon Talley e della leggenda NBA Kareem Abdul-Jabbar, è stato un effetto che è arrivato al cuore del pubblico, tanto che la domanda degli Ugg è aumentata del 1280%. Il comfy quindi un’esigenza dura a morire e che può tranquillamente convivere con le esigenze di un look sofisticato, semplicemente abbandonandosi alla propria espressione del sé.

La nuova collezione primavera Ugg è già disponibile sul sito. Ci sono gli immancabili Stivali Classic Mini II che nella nuance nera sono indossati proprio da Cher, ma ci sono anche modelli casalinghi super comodi come le ciabatte Coquette e le Tasman con dettagli etnici, in diversi colori, gli stivaletti Neumel e le iconiche Classic Ultra Mini.

