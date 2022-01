Caposaldo dello streetwear, gli anfibi chunky dominano anche la scena di questo inverno, audaci e pratici

Un po’ militari, un po’ punk, un po’ rock, nel corso del tempo gli anfibi chunky hanno mostrato la loro versatilità nel contribuire a creare un look sempre diverso, audace e femminile: ecco perché li indossiamo con disinvoltura con i jeans, con i pantaloni a sigaretta, ma anche con le gonne e con gli abiti midi e lunghi. Acquistarli e andare a caccia di anche di modelli super colorati come quelli che si vedono nelle vetrine quest’anno, in tempo di saldi è un investimento soprattutto per chi cerca look comfy.

Gli anfibi chunky: come indossarli secondo Prada, Miu Miu e Valentino

Gli anfibi chunky, pur se l’immaginario ci porta direttamente al modello iconico e che ha costruito nel corso del tempo un vero e proprio trend, ovvero i Dr.Martens, sono stati ben accolti anche dalle alte firme che li hanno lasciati sfilare in passerella, valorizzandone con i look giusti il loro charme glamour.

– Da Prada impariamo la lezione di come sotto un abitino a tubino possiamo indossare senza alcuna remora un paio di chunky boots, scoprendo come non debbano limitarsi solo al nostro guardaroba streetwear ma godere di una lunga vita anche per mise eleganti. Osiamo di più anche in occasioni ed eventi, ricordandoci che non esistono solo i décolléte e che possiamo rendere con un mix and match i nostri look ancora più originali.

– Dello stesso avviso anche Miu Miu, che punta sempre sul total black, ma in un modello impreziosito di catene e dettagli luccicanti da abbinare a vestiti altrettanto preziosi, oppure in versione comfy streetwear in chiave elegante indossando un montone, puntando su un modello che arriva fin sotto le ginocchia, nella loro anima platform.

– E se l’anfibio diventasse anche sexy? Con una minigonna o uno short dress Valentino ci mostra come il modello super platform total black, sprigioni tutta la sua eleganza su look dalle nuance basic.

Dai modelli d’alta firma a quelli in saldo: i combat boots da acquistare in promozione

Se siete a caccia dei combattimenti boots d’alta firma perché pensate che questo possa essere la scarpa pret a poter del cuore che vi saprà far sopravvivere alla giungla di città, ma anche coccolarvi e farvi brillare con look glamour, in questo momento di saldi potete trovare ghiotte occasioni, a cominciare dal modello Combat Bryce in pelle di Michael Kors a 137 euro. Da sogno il combattimento boots con ricamo San Gallo firmati Valentino, a 980 euro.

– Promozioni da non sottovalutare anche quelle Dr.Martens, modello classico che non conosce tempo e stagione, dal modello basic a quello chunky super platform partendo dai 129 euro, ma se volete qualcosa di più vivace Zuiki ad al prezzo piccolissimo di 20 euro può dare una smossa alle nuance della nostra scarpiera, puntando anche sul bordò o il marrone.

