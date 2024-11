Uccide i figli e poi li cuoce al forno, madre condannata all’ergastolo

Lamora Williams passerà la vita in prigione per aver ucciso e poi cucinato al forno i suoi due figli piccoli.

Una madre ha ucciso i suoi due figli piccoli, per poi cucinarli al forno: per tale efferato omicidio, Lamora Williams passerà la vita in galera. La 24enne, infatti, è stata condannata per l’infanticidio di Ja’Karter Penn, di un anno e Ke’Yaunte di due anni.

Madre uccide i suoi due bambini

Una giovane madre di 24 anni, Lamora Williams, è stata condannata all’ergastolo per aver ucciso i suoi due figli, di uno e due anni, Ja’Karter Penn e Ke’Yaunte.

La donna – secondo quanto riferito dal tribunale di Atlanta, in Georgia, avrebbe chiamato il 911, sostenendo di aver trovato i bambini morti dopo essere tornata dal lavoro.

Giocattoli per bambini

Il padre dei bambini, Jameel Penn, ha affermato che la donna lo avrebbe chiamato dopo aver ucciso i piccoli e poi contattato la polizia, vedendoli esanimi.

Come sono stati ritrovati i piccoli

L’autopsia ha fatto emergere un’amara verità: i bambini, infatti, avevano la testa incastrata in un forno capovolto: i piccoli, dunque, hanno perso la vita, poiché la madre ha inserito la loro testa nel forno acceso.

Il medico legale, però, non ha sostenuto tale versione, affermando che i bambini erano stati esposti al calore, ma “secco” e che “ci vorrebbe molto tempo per arrivare a questo grado“.

Pertanto, si ipotizza che la testa dei bambini sia stata inserita nel forno quando l’elettrodomestico era spento, ma ancora caldo.

La donna, ad ogni modo, è stata accusata di omicidio e aggressione aggravata, nonché di crudeltà nei confronti dei bambini che, in questo caso, erano anche sangue del suo sangue.

Lamora Williams, infine, è stata accusata anche di falsa dichiarazione, visto che ha mentito agli operatori del 911. Pertanto, la 24enne passerà la vita intera tra le sbarre.