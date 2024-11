Provano a strangolare la figlia fuori scuola: l’agghiacciante motivo

I due genitori si sono avventati sulla figli, cercando, in tutti i modi, di strangolare la giovane: l’assurda vicenda alimentata da un motivo scioccante.

Una ragazza di 17 anni, di cui non è stato reso noto il nome, era scappata di casa dopo che i suoi genitori Ihsan Ali e Zahraa Subhi Mohsin Ali avevano cercato di metterla su un aereo per l’Iraq. Per tale ragione, i due l’hanno sorpresa fuori scuola e provato a strangolarla.

Provano a strangolare la figlia, l’azione dei genitori ripresa da diversi video

Testimoni hanno descritto il momento in cui una ragazza adolescente è stata quasi strangolata a morte fuori dalla sua scuola come un “delitto d’onore“.

La diciassettenne è scappata di casa dopo che i suoi genitori, Ihsan Ali, 44 anni, e sua moglie Zahraa Subhi Mohsin Ali, 40 anni, hanno cercato di farla salire su un aereo per l’Iraq.

Violenza sui bambini

I documenti del tribunale relativi al caso affermano che la ragazza ha raccontato alla polizia come “suo padre l’avesse recentemente minacciata di delitto d’onore per aver rifiutato un matrimonio combinato con un uomo più anziano di lei“.

La ragazza – terrorizzata – si è diretta, a quel punto, alla Timberline High School di Lacey di Washington, dove è stata aiutata dai dirigenti scolastici i quai le hanno fornito un posto sicuro dove andare.

Tuttavia le è stato detto che avrebbe dovuto arrivare lì con i mezzi pubblici e, mentre il suo fidanzato la stava accompagnando alla fermata dell’autobus di fronte alla scuola, suo padre è saltato fuori dal veicolo in cui l’aveva aspettata e l’ha aggredita.

L’aggressione al fidanzato della giovane

Secondo il racconto del padre del suo fidanzato, Victor Barnes, un altro studente che parlava arabo gli avrebbe urlato: “Non vuole tornare con te. Lasciala in pace“.

“Non gli è piaciuto quello che hanno detto i ragazzi, ha perso la testa e ha dato un pugno in faccia a mio figlio“, ha detto Barnes al Mail.

La ragazza ha raccontato alla polizia come suo padre l’abbia afferrata dalla testa, cercando di strangolarla. La giovane, poi, ha perso i sensi.

In un atto di disperazione, l’adolescente ha ripetutamente colpito la 44enne alla testa fino a farlo svenire, allentando la presa sulla ragazza.

Dopo che l’uomo ha allentato la presa, la madre della ragazza, Zahraa, è entrata nella mischia per cercare di strangolare a morte la figlia. Tuttavia, a questo punto si è radunato un gruppo di ragazzi della scuola e di passanti, che ha permesso alla coppia di adolescenti e mettersi al sicuro nell’edificio scolastico.

La polizia ha arrestato entrambi i genitori: Ishan è stato accusato di tentato omicidio di secondo grado, tentato rapimento di primo grado, tentato rapimento di secondo grado, violenza domestica di secondo grado e violenza di quarto grado.

Zahraa è stata accusata di tentato omicidio di secondo grado, tentato rapimento di primo grado, tentato rapimento di secondo grado, violenza domestica di secondo grado e furto con scasso di secondo grado.