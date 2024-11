Uomo accoltella e uccide un adolescente, l’assurdo motivo

Un adolescente è stato ucciso da un uomo di 27 anni: alla base dell’efferato omicidio, un’assurda ragione.

Samuel Lincoln Woodward è stato condannato a trascorrere il resto della sua vita in prigione, senza possibilità di libertà vigilata, per l’accoltellamento e l’omicidio, alimentato dall’odio, del diciottenne Blaze Bernstein.

Uccide adolescente, l’assurdo motivo alla base dell’omicidio

Un uomo di 27 anni è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l’omicidio di un ex compagno di scuola.

Samuel Lincoln Woodward è stato condannato per aver tolto la vita a Blaze Bernstein, che aveva solo 18 anni al momento della sua morte nel 2018.

Woodward aveva studiato nella stessa scuola in California della sua vittima, ma era stato radicalizzato dai neonazisti online, che gli avevano trasmesso una ideologia, piena di odio, che era in contrasto con la sua identità e i suoi desideri, e che alla fine ha scatenato l’orribile violenza contro il ragazzo gay ebreo diciottenne Bernstein.

Consolazione per la famiglia della vittima

La madre della vittima ha affermato che “Dopo la morte di mio figlio, pensavo che non sarei mai più stata felice, ma sapere che l’imputato non potrà mai più fare del male a nessuno mi rende felice“.

Un po’ di consolazione per la famglia che ha attraversato il dolore che solo la perdita di un figlio può causare.

Le prove presentate al processo hanno mostrato i legami di Woodward con una fazione neonazista chiamata Atomwaffen Division.

Sia la vittima che l’autore dell’efferato omicidio hanno frequentato la Orange County School of the Arts per quattro anni. Bernstein, dopo essersi laureato in sei anni, ha proseguito gli studi pre-medici presso l’Università della Pennsylvania.

I pubblici ministeri hanno sostenuto in tribunale che Woodward ha assassinato Bernstein per ottenere notorietà all’interno di una fazione neonazista, in modo da diventare un membro di spicco, rispettato da chi ne faceva parte.