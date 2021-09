Twitter inserisce una nuova funzionalità: la Tips. Questa consente di lasciare la mancia ai profili che più vi aggradano. Come funziona?

Nuova rivoluzione sul social network Twitter: è arrivata la funzionalità Tips. Questa consente di lasciare la mancia a tutti i profili, anche a quelli che non hanno tantissimi follower. Il motivo è presto detto: permettere agli utenti, senza alcuna distinzione, di poter guadagnare dai loro ‘movimenti’ virtuali. Vediamo come funziona questo nuovo strumento.

Twitter inserisce la funzionalità Tips

La piattaforma social guidata da Jack Dorsey ha deciso di sbloccare la funzionalità Tip Jar a tutti gli utenti. I vertici di Twitter l’hanno chiamata semplicemente Tips e gli account, anche quelli con pochissimi follower, possono attivarla. Questo strumento, che in realtà non è nuovo ma potremmo dire rinnovato, consentirà a chiunque di lasciare una mancia ad un profilo che, a proprio parere, merita di essere sostenuto. Se, ad esempio, seguite un account di un ente benefico che apprezzate particolarmente, siete liberi di sostenere la loro causa con una donazione in denaro. Allo stesso modo, se tra i vostri ‘contatti’ c’è un comico emergente che condivide video spassosi e merita un sostegno, potete contribuire a renderlo popolare.

Pertanto, grazie alla funzionalità Tips, chiunque sia in possesso di un profilo Twitter può donare liberamente piccole somme di denaro ad un altro account. La piattaforma guidata da Jack Dorsey ha deciso di apportare questa modifica allo strumento già esistente, ovvero il Tip Jar, per favorire la monetizzazione dal basso, ovvero la possibilità per utenti non eccessivamente popolari di guadagnare qualcosa con il proprio lavoro sul social. A breve, inoltre, dovrebbero arrivare anche in Italia gli Spazi audio con biglietti a pagamento, già lanciati negli Stati Uniti.

“Le persone su Twitter inseriscono già nelle bio e nei loro tweet i link ai rispettivi profili di pagamento per richiedere denaro, ma con Tips questa attività sarà più comoda e semplice. Sul profilo di ogni utente, infatti, ci sarà uno spazio apposito in cui inserire i link ai propri account Cash App, Patreon, Venmo e ad altre piattaforme per poter effettuare pagamenti e donazioni“, hanno dichiarato i vertici del social cinguettante.

tested the Tips feature, turns out people love money



rolling out on iOS with Android coming soon pic.twitter.com/pkmLHzg6fu — Twitter (@Twitter) September 23, 2021

Come funzionano i Tips su Twitter?

Quanti utilizzano Twitter con Apple dovrebbero già vedere la funzionalità Tips, mentre coloro che posseggono Android dovranno aspettare ancora qualche settimana. Effettuare la donazione è semplicissimo: basta cliccare sull’icona di due banconote che appare accanto al pulsante ‘Segui’. Dopo aver cliccato, appariranno i servizi o le piattaforme di pagamento che l’utente ha attivato. Pertanto, colui che vorrà lasciare la mancia potrà scegliere la modalità per inviare la somma di denaro. I servizi attualmente attivi sono: Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash, Venmo e Strike.

A breve, inoltre, saranno disponibili anche altri metodi di pagamento, come GoFundMe, piattaforma di raccolta fondi online, e PicPay, strumento di pagamento da mobile brasiliana. Quando l’utente avrà scelto il modo per versare la mancia sarà reindirizzato da Twitter all’app selezionata.