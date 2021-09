Nel periodo autunnale è sempre bello ammirare il foliage… ma che cos’è esattamente? E cosa significa il termine? Scopriamo di più.

In autunno i colori dell’estate sbiadiscono e tutto diventa tra il marrone e il giallo. Si tratta di una stagione dalle mille sfumature, in particolare quelle delle foglie che cadono dagli alberi. Questo mix tra il giallo, il rosso e il marrone ha un nome ben preciso: il foliage, che molti abitanti della città decidono di ammirarlo spostandosi in un luogo più di campagna. Ma cosa significa questo termine e perché si dice in questo modo? Qual è l’origine della parola? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Origine : dal francese feuillage.

: dal francese feuillage. Quando si usa : per indicare il mutamento di colore delle foglie dall’estate all’autunno.

: per indicare il mutamento di colore delle foglie dall’estate all’autunno. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di foliage

Il foliage è un evento per cui c’è questo cambiamento del colore delle foglie, verdi in estate e che poi cambiano rapidamente colore, dal giallo al rosso, con diverse sfumature, all’approssimarsi dell’autunno, che determinano una gradazione di colore veramente suggestiva e bella da vedere.

Foliage

L’origine del termine, che è della lingua inglese, è dal francese feuillage, che deriva a sua volta dalla parola feuille, che sempre in francese significa “foglia”. Il foliage autunnale è il mutamento dei colori delle foglie, ma allo stesso modo si può usare a indicare un motivo a foglie, o una fantasia che ha al suo interno proprio i colori tipici dell’autunno.

Esempi di foliage

Per capire ancora meglio il significato di foliage, bisogna prendere come esempio alcune frasi sull’autunno, che possono accompagnare queste immagini.

“Come invecchiano meravigliosamente le foglie. Come sono pieni di luce e colori i loro ultimi giorni“. (John Burroughs)

“Cadete foglie, cadete fiori e svanite,

notte distenditi, accorciati giorno,

ogni foglia mi parla di pace soave

staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale. (Emily Brontë)“.