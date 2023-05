I Pokemon dominano il settore dei giochi dal lontano 1996 e ad oggi si contano nove generazioni: vediamo tutti i tipi di creature esistenti.

Lanciati nel 1996 e creati da Satoshi Tajiri, i Pokemon continuano ad essere sulla cresta dell’onda. Il media franchise giapponese di proprietà della The Pokémon Company, dopo il successo ottenuto con i primi giochi ha lanciato altri games, anime, manga, film, carte collezionabili, libri e infiniti gadget. Ad oggi, elencare tutti i Pokemon è un’impresa titanica, visto che ci sono ben nove generazioni.

Tutti i Pokemon: l’elenco completo

Dopo quasi 30 anni dalla nascita della serie Pokemon, le creature che compongono questo gioco sono cresciute a dismisura, tanto da avere all’attivo ben nove generazioni. All’interno del Pokédex, ovvero il database generale che raccoglie tutti i personaggi che si sono visti nei capitoli della software house giapponese Game Freak, ci sono 1008 Pokemon. Da Bulbasaur a Calyrex, passando per Charmander, Fuecoco, Quaxly, Sprigatito e Squirtle: fare un elenco completo delle creature che compongono tutte le generazioni è un’impresa titanica e, soprattutto, non sarebbe una lista definitiva. Con la prossima ‘era’, infatti, sono attesi nuovi personaggi.

Come già sottolineato, il mondo dei Pokemon, lista inclusa, viene costantemente aggiornato dal Pokedex. Tra tutte le creature, però, ce ne sono 60 che vengono considerate leggendarie. Sono comprese pre-evoluzioni come Cosmog e Cosmoem, ma non personaggi quali Articuno e Moltres della prima generazione. Di seguito, la lista dei Pokemon disponibili per la cattura:

Bug,

Dark,

Dragon,

Electric,

Fairy,

Fighting,

Fire,

Flying,

Ghost,

Grass,

Ground,

Ice,

Normal,

Poison,

Psychic,

Rock,

Steel

Water.

Pokemon: tutte le generazioni

Il Pokedex dei Pokemon, oltre all’elenco completo, chiarisce anche le generazioni che ci sono e i relativi anni di riferimento/giochi. Ad oggi, ci sono nove ‘ere’ così suddivise:

Prima generazione (1996-1999) – Rosso e Blu;

Seconda generazione (1999-2002) – Oro e Argento;

Terza generazione (2002-2006) – Rubino e Zaffiro;

Quarta generazione (2006-2010) – Diamante e Perla;

Quinta generazione (2010-2013) – Bianco e Nero;

Sesta generazione (2013-2016) – X e Y;

Settima generazione (2016-2019) – Sole e Luna;

Ottava generazione (2019-2022) – Spada e Scudo;

Nona generazione (2023-in corso) – Scarlatto e Violetto.

