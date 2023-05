Frutta secca, l’elenco completo: le varie tipologie, i nomi e i benefici di questa gustosissima riserva di energie.

Ma quanto è buona la frutta secca? Ammettiamolo: chi di noi riesce a resistere alle grandi abbuffate di questa delizia della natura, specialmente durante le feste natalizie o nei periodi immediatamente successivi? Che sia tostata, con guscio o senza, è sicuramente uno degli alimenti più nutrienti e apprezzati anche per uno spuntino veloce o in mobilità. I suoi benefici sono infatti enormi, anche se, come per ogni cosa, non bisogna mai eccedere con le quantità. Se vuoi conoscere tutti i tipi e i nomi della frutta secca, un elenco completo potrà toglierti ogni curiosità.

I vari tipi di e i suoi benefici

Innanzitutto, bisogna chiarire cosa sia effettivamente la frutta secca. In questa categoria di alimenti si fanno infatti rientrare, solitamente, sia i diversi tipi di frutta a guscio, ossia i semi oleosi di diverse dimensioni (come pinoli, noci e nocciole), ampiamente utilizzati in cucina sia come ingredienti di dolci che di piatti salati, sia i fichi secchi o l’uva passa, che arricchiscono spesso le tavole degli italiani durante le feste natalizie. Quest’ultima tipologia di frutta, però, rientra in realtà nella categoria della frutta disidratata, un tipo di frutta privata quasi del tutto della componente acquosa.

arachidi

Se ini effetti sia la frutta secca che quella disidratata sono accomunate dalla percentuale minima di acqua che presentano al loro interno, grazie alla fase di essiccazione attraverso cui vengono lavorate, differiscono in misura evidente sotto altri aspetti. La frutta disidratata, ad esempio, concentra al suo interno vitamine e minerali tipici del frutto fresco, oltre ai suoi zuccheri. Per questo motivo va consumata con moderazione. Quella secca è invece nota per essere sia una riserva di proteine vegetali che di grassi polinsaturi, alleati del sistema cardiocircolatorio, se consumati sempre in quantità non eccessive.

In particolare, nella frutta secca troviamo acidi grassi essenziali Omega 9, Omega 6 e Omega 3, che contribuiscono al corretto metabolismo dei lipidi, al controllo del colesterolo e dei trigliceridi e a mantenere in salute il sistema nervoso. Inoltre, contiene anche vitamine e altri elementi utili per prevenire sia l’invecchiamento della pelle che i malanni di stagione. Insomma, si tratta davvero di un tipo di alimento da non sottovalutare e da inserire nella propria dieta. E poi ne esistono talmente tanti tipi diversi da diventare adatta a ogni palato.

Frutta secca: l’elenco completo

Considerando la classificazione botanica, la frutta secca può essere divisa in quattro differenti categorie:

– noci vere o botaniche (semi contenuti in un guscio duro e legnoso, non commestibile);

– drupe (semi contenuti in un endocarpo legnoso, il cosiddetto nocciolo);

– semi di gimnosperme (come i pinoli);

– semi di angiosperme contenuti in un involucro come un baccello.

Suddivise in queste quattro macrocategorie, che comprendono anche frutta non secca, troviamo queste tipologie di frutta a guscio:

– anacardio;

– arachide;

– castagna secca;

– mandorla;

– nocciola;

– noce;

– noce del Brasile;

– noce macadamia;

– noce pecan;

– pinolo;

– pistacchio;

– girasole;

– semi di zucca.

Riproduzione riservata © 2023 - DG