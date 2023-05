Frasi sulla delusione: le più belle citazioni sulla tristezza, da dedicare alle persone che ti hanno deluso.

La vita è fatta di momenti belli e di momenti meno belli. E quando questi nascono dal comportamento non proprio lineare delle persone di cui più di fidavamo, è naturale rimanere delusi. Tutti nelle nostre esistenze attraversiamo periodi del genere, e anche per questo di frasi sulla delusione, aforismi sulla tristezza e sull‘infelicità, ne esistono davvero moltissime, tramandate da grandi scrittori, pensatori, ma anche da protagonisti del mondo dello spettacolo. Se stai cercando frasi su persone che ti hanno deluso, o meglio frasi da dedicare a persone che ti hanno deluso, in questo articolo proveremo a proporti alcune delle migliori in assoluto.

Frasi di delusione e tristezza: le più belle

Le delusioni sono una parte inevitabile della vita, e possono manifestarsi in vari modi: si può essere delusi dalle persone che amiamo, dalle aspettative non soddisfatte, da circostanze inaspettate. Le delusioni possono causare dolore, tristezza, frustrazione e persino rabbia, ma sono anche un’opportunità per imparare e crescere.

Attraverso la delusione, possiamo imparare a non innalzare le nostre aspettative fino a perdere di vista la realtà, possiamo imparare ad apprezzare di più ciò che abbiamo, e anche ad adattarci meglio alle circostanze che ci circondano. Invece di essere devastati da questa sensazione di profonda tristezza, possiamo utilizzarla come un’opportunità per diventare più forti e più saggi. Anche se non possiamo evitare completamente le delusioni, possiamo imparare a gestirle in modo efficace e ad andare avanti con un atteggiamento positivo e proattivo.

Se vuoi conoscere meglio questo sentimento, per poterlo esorcizzare, ecco alcune frasi potrebbero fare al caso tuo:

– I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci. (Hermann Hesse)

– E che centomila abbiano avuto delusioni, diminuisce forse il dolore di chi viene deluso? (Cesare Pavese)

– L’esperienza non è che la somma delle nostre delusioni. (Henri Frédéric Amiel)

– Beato chi non avrà mai sogni da realizzare perché non sarà mai deluso. (Jim Morrison)

– Niente ferisce, avvelena, ammala, quanto la delusione. (Oriana Fallaci)

– Dobbiamo accettare la delusione finita, ma non dobbiamo mai perdere la speranza infinita. (Martin Luther King)

– Chiunque viva sinceramente e affronti senza piegarsi dolori e delusioni è assai più degno di chi ha sempre avuto il vento favorevole, non conoscendo altro che una relativa prosperità. (Vincent Van Gogh)

– Opportunità. Occasione favorevole per acquistare una delusione. (Ambrose Bierce)

– Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avrete fatto, ma di quelle che non avrete fatto. (Mark Twain)

Persona delusa: le frasi da dedicare a chi ci ferisce

Quando una persona si trova a fronteggiare una delusione, può essere difficile sapere come reagire. Innanzitutto, è importante accettare la tristezza, la rabbia o la frustrazione. Queste emozioni sono normali e non devono essere ignorate o represse. Tuttavia, è anche importante non lasciare che queste prendano il sopravvento e influenzino negativamente la propria vita quotidiana.

Una volta che si è permesso di esprimere le proprie emozioni, la persona può cercare di capire la situazione in modo obiettivo e razionale. Potrebbe essere utile parlare con qualcuno di fiducia per ottenere una prospettiva esterna e cercare di capire cosa sia andato storto e cosa si potrebbe fare per rimediare alla situazione. Per poter ritrovare la serenità, però, può essere utile anche chiudere il rapporto con la persona che ci ha ferito utilizzando una frase ad effetto e che possa fargli capire cosa ha davvero fatto:

– Sei stato una delusione per me, mi hai fatto soffrire, hai ridotto a brandelli il mio cuore, ma ricorda, se la vita è come dicono tutti, una ruota, tutta la delusione che mi hai fatto provare ti tornerà indietro come un boomerang. (Stephen Littleword)

– E se un giorno deciderai di voltarti indietro ricorda le parole che ci siamo detti oggi e capirai quanto male mi hai fatto! Addio.

– Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe)

– Quando mi hai detto addio, mi hai strappato l’anima dal corpo. Si dice che il tempo guarisca ogni ferita, ma il sale delle mie lacrime brucia ogni giorno di più.

