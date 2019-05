Ci risiamo: la tuta di Mango sfoggiata dalla Regina Letizia Ortiz è il capo elegante e royal approved che non può proprio mancare nel tuo armadio!

Già l’amiamo di nostro, ma se la indossa lei diventa un must… A cosa ci riferiamo? Ma alla tuta di Mango che ha indossato la regina Letizia! Non è la prima volta che la regnante più elegante del mondo si fa immortalare con capi cheap&chic presi da negozi che tutte noi possiamo permetterci.

Zara, Mango&Co sembrano essere le marche preferite dalle regine e dalle principesse moderne. Letizia Ortiz, infatti, non è l’unica. Anche Kate Middleton ha indossato in più occasioni dei capi di catene low cost. Vediamo però più nel dettaglio com’è la tuta della regina spagnola!

La tuta di Mango di Laetitia Ortiz: vediamo com’è!

Apparsa su vari post su Instagram, è una tuta semplice all’apparenza ma molto elegante. Blu scuro, tessuto che scivola, maniche corte e corta fino al malleolo. Parrebbe quasi anonima, ma il dettaglio della cerniera sul davanti la fa diventare quasi rock. Abbinata a dei sandali a punta anch’essi blu, la tuta ha presto acquistato una semplice eleganza.

La cintura in vita, poi, aiuta a giocare con la figura. Non che ne abbia bisogno: la reina Letizia ha già infatti un fisico molto esile e, più o meno, le sta bene tutto! Le tute le regalano anche qualche curva che manca qua e là, equilibrando perfettamente la sua figura. La indossa con disinvoltura, con una pochette a mano molto casual.

Ovviamente è andata subito sold out, ma sul sito di Mango trovate dei modelli simili.

Come abbinare la tuta low-cost della regina Letizia

Potrebbe indossare qualsiasi abito firmato e costoso, ma Letizia, più di una volta, ha scelto di sfoggiare in occasioni ufficiali dei capi molto nazional-popolari. Ve la ricordate nel 2017 quando andò in visita ufficiale in Messico e indossò anche all’epoca una tuta semplicissima dello stilista Felipe Varela?

Se volete un look sofisticato ed elegante come Letizia, abbinate la vostra jumpsuit a dei tacchi a spillo e, se avete freddo, ad un blazer. La cintura in vita coordinata vi aiuterà sempre a riproporzionare e slanciare la figura, quindi usatela!

Per le occasioni meno ufficiali, metteteci sopra una giacca di pelle e sarete più glamour che mai! Sì a sandali, tacchi, decolleté e platform. Evitate stivali bassi o calzature che taglino la caviglia e spezzino l’armonio della figura.