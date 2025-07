Tu si que vales, Maria De Filippi “strappa” alla Rai la conduttrice prediletta: svolta epocale

Maria De Filippi potrebbe “rubare” al palinsesto Rai una delle conduttrici più amate. Ci sarà presto un colpo di scena.

Proprio lei ha saputo negli anni trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Sono infatti numerosi i programmi da lei condotti come ad esempio Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Tu sì que vales. Del resto, la moglie di Maurizio Costanzo ha lasciato sin da subito un segno nella storia della televisione italiana, portando nel piccolo schermo un nuovo modo di fare comunicazione.

In modo del tutto inaspettato e con grande sorpresa, la De Filippi starebbe per “strappare” dalla Rai un vero volto di punta.

Chi arriva dalla Rai in casa Mediaset

Ormai da settimane si sta parlando del possibile approdo di Mara Venier nel programma Tu sì que vales, condotto ogni anno da Maria De Filippi e in onda il sabato sera su Canale 5. A rivelare il dettaglio è stato il portale tv DavideMaggio.it, che ha appunto svelato di essere venuto a conoscenza del fatto che Mara potrebbe presto entrare – momentaneamente – nello studio Mediaset. “Mara Venier si riaffaccia a Mediaset…Proprio mentre vi scriviamo è ospite di Maria De Filippi per la registrazione odierna di Tu si que vales”, si legge sul portale.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Secondo alcune voci di corridoio, pare che questa sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi possa essere un segnale per qualcosa di molto più grande. Che Mara Venier passi realmente in Mediaset dopo la sua ospitata nel programma? C’è da dire che in queste settimane si sta anche parlando di alcuni screzi tra lei e la Rai per via della nuova edizione di Domenica In, che avrà una doppia conduzione e che vedrà – per la prima volta – la partecipazione di Gabriele Corsi. Giuseppe Candela ha ad esempio svelato su X che le voci dicono che l’arrivo di quest’ultimo potrebbe saltare all’ultimo minuto, e che la situazione in Rai sarebbe al momento abbastanza tesa.