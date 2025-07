Patty Pravo, chi è il fidanzato della cantante: ha 43 anni in meno

Patty Pravo è innamoratissima di lui: il suo fidanzato ha 43 anni in meno della cantante ed è bellissimo. Ecco qualche dettaglio.

Quando si parla di lei, si parla di uno dei volti più amati del panorama musicale italiano. Ha infatti raggiunto il pieno successo grazie ai suoi numerosissimi successi e ai suoi brani che sono tutti diventati delle vere e proprie hit di successo, entrando così a pieno ritmo nella storia della televisione. Prato ha infatti saputo conquistare, sin dal primo momento, i cuori di numerosi fan.

La sua vita non è solo carriera, ma anche sentimenti e relazioni. Negli anni ha infatti avuto diverse storie d’amore, e ora è legata felicemente a un giovane uomo che si chiama Simone e che ha del tutto conquistato il suo cuore.

Chi è il fidanzato di Patty Pravo

La cantante è appunto fidanzata con il suo assistente e curatore d’immagine Simone Fulco. Lui ha circa 30 anni, è originario di Roma ed è anche un designer. Tra i due c’è sempre stata un’affinità che non passa inosservata, e a parlarne è stata proprio lei durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi. “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune, un lampo amoroso di natura diversa. lui che esercita su di me il lato ‘accudente’, tenendo a bada il mio temperamento“, ha detto lei. Di lui non ci sono molte informazioni, anche perché ha sempre preferito restare distante dalle luci dei riflettori e non rivelare troppo di sé.

PATTY PRAVO

Si sa però che ha un cane bellissimo di noma Lilli a cui è molto legato e che adora viaggiare e trascorrere il proprio tempo in compagnia di amici. Prima di lui, nella vita di Patty Pravo ci sono stati altri uomini: la cantante si è infatti sposata cinque volte, ma nessuno dei suoi matrimoni è andato a buon fine. In primis ha pronunciato il sì con il batterista inglese Gordon Faggetter, con cui è finita cinque anni dopo. Poi c’è stato il matrimonio con lo stilista Franco Baldieri, finito qualche settimana dopo dalle nozze e dopo il quale Pravo ha avuto una storia con Riccardo Fogli. I due si sono uniti con rito celtico in Scozia.

In seguito Patty si è sposata in California con Paul Martinez, anche se le nozze non sono mai state trascritte in Italia. Successivamente ha sposato il chitarrista americano John Edward Johnson, da cui si è separata dopo sei anni.