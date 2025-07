Tu Si Que Vales, colpo di Maria, chi sostituirà Gerry Scotti in giuria: nome amatissimo

Dopo l’addio di Jerry Scotti a Tu Si Que Vales, spunta un nome amatissimo dal pubblico, pronto a sostituire l’ex giudice.

Dopo ben quattordici anni di risate, emozioni e talenti su schermo, Tu Si Que Vales saluta uno dei suoi volti più iconici, Gerry Scotti. Il noto presentatore ha deciso di dire addio al programma che l’ha visto protagonista sin dalla prima edizione, lasciando un vuoto che si farà sentire.

Ma ogni fine è anche un nuovo inizio e quest’anno lo show di Canale 5 riparte con una ventata di novità, iniziando dai giurati. Si parla sempre più spesso di un nome che potrebbe prendere il posto vacante di Jerry e si tratta di una figura storica della televisione.

Addio Jerry, benvenuta Alessia

Alessia Marcuzzi torna in Mediaset per una puntata speciale di Tu Si Que Vales, lo show campione di ascolti che unisce talento e intrattenimento. Un ritorno che ha il sapore della celebrazione, ma anche dell’emozione, visto che l’occasione coinvolge direttamente Maria De Filippi, patrona del talent.

ALESSIA MARCUZZI

Le registrazioni del programma sono appena ricominciate, e le prime indiscrezioni promettono sorprese e volti noti pronti a scaldare il palco. L’edizione 2025 dello show parte subito con un grande cambiamento, l’addio di Gerry Scotti dopo ben 14 anni e al suo posto arriva Paolo Bonolis.

Lo storico presentatore satirico di Canale 5 si unisce alla giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Un mix di ironia, talento e imprevedibilità che promette scintille per tutta la nuova stagione del programma, che ha in serbo diverse sorprese

Specialmente per quello che riguarda uno dei momenti più amati dal pubblico, la gara di lip sync, che quest’anno avrà una marcia in più. In ogni puntata, infatti, i giudici non si esibiranno più da soli, ma al loro fianco ci saranno ospiti d’eccezione pronti a mettersi in gioco.

Secondo alcune nuove anticipazioni, la seconda puntata sarà un vero concentrato di sorprese e vedrà Alessia Marcuzzi cantare e ballare insieme alla De Filippi. Paolo Bonolis porterà con sé Cesara Buonamici, Rudy Zerbi sarà in coppia con Romina Power mentre Sabrina Ferilli si esibirà con Noemi.

Infine, Luciana Littizzetto salirà sul palco accompagnata da Nicolò De Devitiis, volto noto di Battiti Live, il concerto nazionale più seguito dell’anno. Un cast di ospiti trasversale, in grado di unire generazioni e mondi diversi della televisione italiana tra risate, musica, improvvisazioni assurde e tanta autoironia.

Tu Si Que Vales si prepara a inaugurare una stagione all’insegna del cambiamento e della nostalgia, c’è da aspettarsi un autunno col botto. Per i fan di Alessia Marcuzzi, poi, questo ritorno ha qualcosa di speciale, perché segna il suo riavvicinamento a Mediaset dopo quattro anni di distanza.