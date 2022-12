Qual è il significato di Tu sei lei di Ligabue? La canzone è una dedica all’universo femminile ed è uscita in una giornata importante.

La canzone Tu sei lei di Luciano Ligabue, nonostante sia uscita quasi dieci anni fa, continua ad essere uno dei brani più trasmessi dalle maggiori emittenti radiofoniche. Il brano, lanciato in una giornata molto particolare, è una dedica all’universo femminile: vediamo il testo e il significato.

Tu sei lei di Ligabue: il significato della canzone

Uscita il 25 novembre del 2013, la canzone Tu sei lei di Luciano Ligabue è contenuta all’interno dell’album Mondovisione. Il brano è stato lanciato in una giornata particolare, quella contro la violenza sulle donne. Ovviamente, non si tratta di un caso. E’ una dedica che l’artista fa nei confronti dell’universo femminile, un inno all’amore, a quel sentimento speciale a cui tutte dovrebbero ambire.

“Vuoi nascondermi i difetti

Mentre a me piacciono tutti

Ma non te lo vuoi sentire dire“.

Quando si ama, nonostante lo scorrere del tempo, i partner non smettono di stupirsi a vicenda. Magari, in alcune circostanze si cerca anche di nascondere i propri difetti all’altro perché la paura di perderlo toglie il respiro.

“E quegli occhi li conosco

Io li ho visti spesso nudi

Ma non si vedeva mai la fine“.

L’amore, quello vero, non conosce fine. Certo, ci sono alti e bassi, pregi e difetti, ma il sentimento non viene mai messo in dubbio. Non a caso, Ligabue sottolinea: “Tu sei lei, fra così tanta gente“. In merito al significato della canzone, Luciano ha dichiarato: “Di definitivo nella vita non c’è niente. Però, dire ad una persona ‘tu sei lei’ ci si avvicina molto. Significa: tu sei la persona che dovevo incontrare, che stavo cercando, con la quale voglio condividere il resto della vita“.

Ecco il video di Tu sei lei di Ligabue:

Tu sei lei di Ligabue: il testo della canzone

Dopo tutti questi anni

Io non smetto di guardarti

Qualche volta ancora a bocca aperta…

