L’Unione Europea ha dato un tetto al prezzo del gas. Scopriamo di cosa si tratta e come funziona.

Dopo mesi di trattative, l‘Unione Europea ha stabilito un tetto massimo per il prezzo del gas. Un’iniziativa che gli italiani attendevano da tempo ma che per diversi motivi non porterà i cambiamenti sperati. Approfondiamo meglio la questione e scopriamo come funziona la nuova normativa, cosa cambia in concreto e perché le bollette rischiano di subire comunque un aumento.

Come funziona il tetto al prezzo del gas

Le trattative per fissare un tetto al prezzo del gas sono finalmente terminate. Dopo un primo pensiero ad un tetto di 275 euro, si è giunti ad una soluzione migliore che prevede una soglia massima di 180 euro al megawattora.

prezzo al tetto del gas

Questa misura, però, non cambierà molto le cose e tutto per diversi motivi. Il primo tra tutti è che la nuova misura entrerà in vigore il 15 Febbraio 2023. Un momento dell’anno che avrà quindi escluso il mese di Gennaio che, come tutti sanno, è anche uno dei più freddi.

Quali sono i motivi per cui la nuova misura non cambierà di molto le cose

La nuova misura sul prezzo al tetto del gas prevede due situazioni limite. La prima è che il costo del gas dovrà superare la soglia stabilita per più di tre giorni e la seconda è che la differenza rispetto al prezzo di quello naturale liquido dovrà essere superiore ai 35 euro.

A ciò si aggiunge il fatto che il tetto previsto è davvero molto alto e che, di conseguenza, l’effetto sulle bollette rischia di essere molto basso. Per poter godere di un abbassamento è infatti necessario che il tetto si innalzi di tanto e per diversi giorni. Senza questa clausola, infatti, non ci saranno differenze di costi.

Infine, come sopra accennato, il tutto entrerà in vigore solo a metà Febbraio 2023. È quindi facile intuire come nel mese di Gennaio si corra comunque il rischio di andare incontro ad un aumento delle bollette. Un problema che riguarderà quindi un po’ tutti e che forse godrà di qualche beneficio solo verso la fine della stagione. A meno, ovviamente, di non trovare espedienti diversi per ridurre il consumo di gas.

