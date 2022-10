Riscaldare casa anche senza gas si può. Ecco alcuni metodi alternativi per risparmiare sulla bolletta.

I costi delle bollette sono sempre più alti e per questo motivo, la necessità di trovare metodi alternativi per risparmiare si fa sempre più alta. Considerando che tra le spese più salate c’è quella del gas, è quindi molto importante pensare anche a dei metodi alternativi per il riscaldamento di quest’inverno. Metodi che seppur diversi da quello a cui siamo abituati, possono darci una gran mano in fatto di risparmio. Ecco, quindi, alcune idee per agire in modo più economico senza per questo dover rinunciare al tepore del proprio ambiente domestico.

Gas e riscaldamento: i metodi alternativi che è possibile usare

Se il gas è diventato un vero e proprio problema, è giunto il momento di prendere in considerazione anche dei metodi alternativi ed in grado di riscaldare casa.

riscaldamento

Per fortuna, le opzioni a nostra disposizione sono diverse e basta solo trovare quella che si ritiene più in linea con il proprio stile di vita.

Per fare qualche esempio è possibile usare una caldaia elettrica o installare una pompa di calore. Due modi che ci consentiranno di evitare le spese sul gas ma che incideranno su quelle della luce e che per questo vanno ben ponderate prima di metterle in atto.

Anche le stufe a pellet si rivelano una buona soluzione e se si sta acquistando una nuoca casa non va sottovalutata la possibilità di installare il riscaldamento a pavimento. Quest’ultimo, infatti, pur costando molto nell’installazione, aiuta a risparmiare parecchio in gas. Ancora una volta, però, si rivela importante verificare i consumi della luce e valutare, la possibilità di installare anche dei pannelli fotovoltaici. Questo connubio, infatti, consentirà di risparmiare maggiormente.

Come rendere ancor più efficienti i metodi di riscaldamento alternativi

Una volta deciso come riscaldare casa è possibile mettere a punto dei metodi per mantenere maggiormente il calore. La prima cosa da fare è quella di evitare inutili spifferi, munendosi di para spifferi e da porre sotto le porte e alle finestre.

Anche evitare di tenere aperte le finestre troppo a lungo è un buon modo per non raffreddare troppo la casa. Di norma, infatti, bastano circa dieci minuti al giorno, possibilmente nelle ore più calde.

Questi piccoli trucchi, insieme al giusto riscaldamento, contribuirà ad abbassare la spesa delle bollette, sopratutto per quanto riguarda quella del gas.

Riproduzione riservata © 2022 - DG