Ricevere il reddito di cittadinanza e buoni spesa assieme: le due cose sono compatibili? Ecco cosa c’è da sapere.

Il reddito di cittadinanza, in vigore da marzo 2019, è un sussidio che possono richiedere le famiglie italiane in difficoltà economica. Sviluppato per contrastare gli effetti della pandemia di Covid su imprese e famiglie, il reddito nel 2022 è stato richiesto e ottenuto da circa 2 milioni di italiani.

I buoni spesa invece sono delle agevolazioni per le famiglie con ISEE basso che rilasciano ogni mese direttamente i comuni italiani. Molte persone si chiedono se il reddito di cittadinanza e i buoni spesa siano compatibili. Le famiglie che hanno già uno dei due, possono richiedere anche l’altro? Cerchiamo di fare chiarezza.

Reddito di cittadinanza e buoni spesa: chi ne può usufruire?

Stipendio

Il reddito di cittadinanza è destinato a italiani che presentano un ISEE inferiore ai 9000€ e possono avere un’agevolazione che può variare da 700€ fino a più di 1000€ al mese, in base al numero di figli minorenni e maggiorenni a carico. È importante ricordarsi che il RdC non può essere utilizzato per tutto, ci sono infatti degli acquisti vietati. I buoni spesa sono rilasciati direttamente dal comune di residenza a chi ne fa richiesta e può arrivare fino a 600€ mensili.

In un’ordinanza pubblicata dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) si legge: “L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve”.

È quindi chiaro che chi usufruisce del reddito di cittadinanza non è escluso dalla possibilità di richiedere anche i buoni spesa, però sarà data priorità a chi già non lo possiede. Sarà poi discrezione di ogni comune decidere le graduatorie secondo qui assegnare i buoni spesa.

Reddito di emergenza e buoni spesa

Il Reddito di emergenza è un sussidio predisposto per alcune specifiche categorie lavorative che a causa dell’ultima ondata di Covid hanno visto un calo del fatturato del 30%. Anche chi possiede tale reddito potrà usufruire dei buoni spesa, comunica l’ANCI.

