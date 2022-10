Consigli per la sicurezza di un dispositivo Android: come proteggerlo e difendere le tue informazioni e i tuoi dati sensibili.

Android è ormai da anni uno dei sistemi operativi più utilizzati al mondo per i dispositivi mobili, siano essi smartphone oppure tablet. Sviluppato da Google, è basato sul kernel Linux ed è amato da moltissimi utenti, specialmente dai fanatici dell’informatica, per la sua estrema libertà e possibilità di personalizzazione. Tuttavia, c’è un aspetto che molti utenti di Android meno esperti dovrebbero tenere in considerazione: quello relativo alla sicurezza. Per non incappare in qualunque tipo di problema, proviamo a scoprire insieme alcuni consigli per rendere il nostro dispositivo maggiormente protetto.

Consigli per la sicurezza di un dispositivo Android

Moltissimi utenti di smartphone e tablet Android molto spesso non si preoccupano della sicurezza. Eppure, dovrebbe essere quasi un pensiero costante per tutti noi. Se non stiamo attenti, il nostro dispositivo potrebbe risultare vulnerabile ad attacchi da parte di hacker e criminali informatici. Per questo motivo è necessario seguire alcuni consigli e piccole accortezze per evitare di ritrovarci in problemi anche grossi.

Per prima cosa, bisogna installare anche sui nostri dispositivi Android un buon antivirus. Ne esistono moltissimi a nostra disposizione, molti dei quali gratuiti. Un antivirus ben funzionante sarà in grado di difendere il nostro dispositivo da attacchi di malware e da qualunque altro pericolo in cui potremmo incappare navigando in rete. Inoltre ci aiuterà a mantenere al sicuro i nostri dati.

Come per ogni altro tipo di attività informatica, poi, anche per il nostro smartphone dovremo cercare di utilizzare password che siano forti e uniche. Evitiamo di scegliere sempre la stessa chiave d’accesso, o di optare per alcune facili e intuibili come 123456 o 000000. Cerchiamo poi di mantenere sempre aggiornato il nostro dispositivo. Quando Android ci mette a disposizione un update è molto probabile che al suo interno siano contenute delle importanti patch per migliorare la sicurezza. Quindi teniamo sempre un po’ di memoria libera sullo smartphone o il tablet e manteniamo il software aggiornato.

Infine, attenzione a ciò che scarichiamo e installiamo sul nostro dispositivo. Anche per gli smartphone il download può creare gravi danni al funzionamento di un telefonino. Cerchiamo di scaricare le app solo dallo store ufficiale, e anche in questo caso facciamo ricerche e leggiamo le recensioni prima di installare sul dispositivo un software dannoso.

Piccoli trucchi e suggerimenti per utilizzare un dispositivo Android

Oltre alla questione relativa alla sicurezza, per cercare di sfruttare al massimo il nostro smartphone, se siamo dei principianti, sarà utile cercare di mettere in pratica questi semplici suggerimenti.

Per prima cosa, spendiamo un po’ di tempo per conoscere il nostro dispositivo. Giochiamo con le impostazioni e le caratteristiche, scopriamo a cosa servono le app preimpostate, cosa si può fare con ogni software a nostra disposizione. Questo ci servirà per capire i limiti, i pregi e i difetti del nostro smartphone, e magari per semplificare dei processi che altrimenti ci ruberebbero tantissimo tempo.

Quindi, scarichiamo e utilizziamo le app giuste. Sul Play Store sono disponibili centinaia di migliaia di app, ma non tutte sono di buona qualità o veramente utili. Cerchiamo di scegliere solo quelle che valgono davvero il nostro tempo.

Come abbiamo già detto, manteniamo sempre aggiornato il dispositivo. E questo non solo per le patch della sicurezza, ma anche per poter avere subito le nuove release e funzionalità anche relative alle app più popolari al mondo. Per stare al passo con gli ultimi aggiornamenti, assicurati di controllare regolarmente se sono disponibili degli Update.

Infine, per qualunque tipo di problema, non esitiamo a contattare l’assistenza o a chiedere aiuto. Esistono numerosi professionisti a nostra disposizione, anche sul web, e a volte può bastare fare una domanda per risolvere anche il più grave dei problemi.

