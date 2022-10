La parola lievista è chiaramente legata alla ristorazione: ecco qual è il significato e quando è possibile usarla.

Il termine lievista è stato riconosciuto dall’Accademia della Crusca, ma nonostante questo ancora molte persone non ne conoscono il significato. Questa parola italiana viene usata in cucina e in ristorazione. La prima attestazione risale al 1969 quando è stata impiegata in un annuncio economico pubblicato su La Stampa. Scopriamo quindi cosa vuole dire il sostantivo e impariamo a utilizzarlo in maniera corretta.

Il significato di lievista

La parola lievista è un sostantivo maschile e femminile che ha iniziato ad affermarsi nel 2019. Questo vocabolo è usato per riferirsi a un esperto di lieviti e di paste lievitate con una particolare accezione alla pasticceria. Si tratta di una vera e propria figura professionale del settore gastronomico che è nata nell’ultimo periodo.

Tale figura professionale è anche indicata in alcuni dizionari come lievitatore. Da pochi anni, il rinnovato interesse per la figura ha portato all’impiego di un nuovo termine per indicare questo lavoro. Attualmente, infatti, c’è una grande attenzione sulla pasticceria e sui prodotti lievitati fatti in casa e realizzati da professionisti.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio il significato di questa parola italiana:

“Il ragazzo che lavora in quella pasticceria è un lievista eccezionale: i suoi croissant sono unici”.

“Ci ho provato molte volte, ma non riesco proprio a fare il pane fatto in casa: direi che non sono un lievista!”.

“Damiano Carrara è un lievista molto bravo”.

